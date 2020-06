Posto Nova Serrana entrega automóvel a ganhador da promoção

Ganhador da Promoção trabalha como pintor em São Joaquim

O Posto Nova Serrana, de São Joaquim, entregou na tarde desta segunda (01) um automóvel 0KM, uma Saveiro Robust ao ganhador da promoção do ano Posto em que a cada 50 reais de combustível abastecido o cliente recebia um cupom para concorrer.

o ganhador da promoção é o pintor Erickson Ferreira da Silva de 48 anos, conhecido pela alcunha de “Kinho” na cidade de São Joaquim, ele depositou mais de 70 cupons na urna ao longo do ano no Posto Nova Serrana.

“Eu tenho um Fiat Uno e moro próximo a subestação, atravesso a cidade para abastecer unicamente no Posto Nova Serrana, pois a qualidade do atendimento de lá, os preços baixos e a excelente qualidade da gasolina me fizeram um cliente assíduo do posto. Abasteço lá desde que o posto abriu as suas portas em São Joaquim. E ainda recomendo para todo mundo o Posto Nova Serrana.” Destacou o ganhador da promoção.

O ganhador pretende agora vender o automóvel e investir o dinheiro em sua pousada no Bairro Boa Vista, modernizando e preparando o ambiente para atender a turistas e viajantes.

O Posto Nova Serrana abriu as suas portas em São Joaquim, na Avenida Ivo Silveira, em de 2004 com uma proposta inovadora e moderna o que fez com que o posto fosse ganhando cada vez mais adeptos e consumidores. E em consequência disto realiza sempre surpreendentes promoções, desde a competitividade no preço do combustível até a realização de sorteios de prêmios e de diversos automóveis 0Km para seus clientes ao longo dos anos.

Sem dúvida uma estratégia ousada e que deixa os motoristas cada vez mais satisfeitos pelo comprometimento do Posto Nova Serrana com seus clientes, amigos e apoiadores.