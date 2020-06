Carreira e os zodíacos: confira as profissões para cada signo!

Está na dúvida sobre qual carreira seguir? Não precisa se desesperar, pois é natural que no meio de tantas opções a indecisão ocorra. Para ajudar nessa etapa, pesquisar sobre os cursos de interesse, falar com profissionais da área e até apostar no teste vocacional online vai te ajudar muito. Mas, os astros também podem dar aquela forcinha, afinal, de acordo com a astrologia, alguns traços da nossa personalidade e características podem ser interpretados.

Porém, cada indivíduo é único e os zodíacos apresentam apenas previsões, ok? Por isso, é importante avaliar diversos fatores antes de tomar uma decisão tão importante na sua carreira. Um exemplo, é o teste vocacional online grátis da Catho, que tem como base a Teoria das Inteligências Múltiplas, um estudo desenvolvido pelo psicólogo Howard Gardner.

Agora que você já sabe, confira abaixo algumas profissões que podem ser interessantes para cada signo e, veja também, algumas celebridades que se deram bem em cada área.

Áries (21/3 a 20/4) – gosta de liderar e é cheio de energia. É um dos melhores na hora de resolver problemas. O espírito empreendedor com certeza existe em cada ariano. Pode se dar bem na medicina, em atividades esportivas, vendas e empreendedorismo, é claro! Para inspirar você, um ariano de sucesso é nada mais, nada menos, do que um dos fundadores do Google, o bilionário Larry Page.

Touro (21/4 a 20/5) – com muita persistência e dedicação, geralmente profissionais desse signo buscam reconhecimento e bom salário. Possuem a habilidade de avaliar os prós e contras antes de tomar uma decisão. Se dá bem em trabalhos de alta concentração e prudência. Podem se identificar mais como designer, ou algo ligado à artes, moda e área financeira e até administração. Para provar que touro não é um signo qualquer, a rainha Elizabeth 2ª faz parte desse time.

Gêmeos (21/5 a 20/6) – pessoas desse signo costumam ser muito criativas, curiosas e ágeis, além de muito inteligentes – por isso podem se dar bem em diversas profissões. Podem se destacar na área de comunicação com publicidade, jornalismo, relações públicas ou até mesmo com vendas. Nossa querida Maisa e a Angelina Jolie são duas geminianas poderosas.

Câncer (21/6 a 21/7) – conhecidas por serem pessoas acolhedoras e que se preocupam com o próximo. Podem se dar bem em profissões que exijam sensibilidade e contato humano como obstetra, nutrição, enfermagem, assistente social, outras áreas ligadas à educação e até vendas. Podemos destacar duas grandes cancerianas que fizeram história: princesa Diana, que era professora de jardim de infância antes de ser princesa e a Malala Yousafzai, conhecida por ser uma grande defensora dos direitos da educação das mulheres.

Leão (22/7 a 22/8) – costumam ser pessoas muito criativas e por isso gostam de ser reconhecidas. Tem a habilidade de se dar bem em momentos de improviso, por isso pode se identificar na carreira artística como ator/atriz, lazer, entretenimento e até administração. A cantora Madonna e o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama são dois leoninos que representam bem essas características.

Virgem (23/8 a 22/9) – pessoas de virgem costumam ser muito organizadas, práticas e ao mesmo tempo gostam dos detalhes. Querem se sentir úteis e por isso assumem cargos de liderança naturalmente. Pode se dar bem com números na contabilidade, engenharia, mas também fazer carreira como veterinário (a), áreas da saúde e até pesquisa. Personalidades como Beyoncé e o príncipe Harry são virginianos.

Libra (23/9 a 22/10) – costumam ser pessoas muito políticas, sociáveis e com um senso de justiça bem forte. Trabalham muito bem em equipe e procuram fazer tudo com elegância e harmonia. Podem se dar bem em atividades ligadas à negociação, conciliações, relações públicas e áreas ligadas à estética. Quem representa bem o time dos librianos é a Kim Kardashian, o ator Will Smith e a cantora Pitty.

Escorpião (23/10 a 21/11) – sabe resolver problemas facilidade e por isso toma as melhores decisões. O profissional desse signo sabe se aprofundar em qualquer assunto e por isso se dá muito bem com pesquisas. Pode ter sucesso na computação, química, na área médica com pesquisas, psicologia ou até mesmo em assuntos ligados à sexualidade. A cantora Katy Perry e a atriz, modelo e produtora Demi Moore fazem parte desse time.

Sagitário (22/11 a 21/12) – adora novidades e por isso está sempre na busca por novos desafios. A liberdade para trabalhar é fundamental e se atraem muito por novas culturas. O sagitariano pode se dar bem em áreas ligadas ao turismo, ao esporte, comércio exterior, publicidade e até direito. O ator norte-americano e cineasta Woody Allen e o ex-nadador brasileiro Gustavo Borges são sagitarianos.

Capricórnio (22/12 a 20/1) – são ótimas pessoas no gerenciamento do tempo e fazem tudo com competência, responsabilidade e muito empenho. Podem se dar bem em atividades que exijam paciência. Algumas opções são: administração, matemática, engenharia, economistas e até política. A duquesa Kate Middleton e a advogada e escritora Michelle Obama fazem parte desse time.

Aquário (21/1 a 19/2) – os aquarianos são geralmente muito inovadores, por isso buscam projetos grandes e revolucionários. Podem se dar bem na área de tecnologia, ciência e também na música. Famosos como a Sandy e o jogador de futebol Cristiano Ronaldo são aquarianos.

Peixes (20/2 a 20/3) – o profissional deste signo geralmente é sensível e procura trocar experiências com outras pessoas. É muito inteligente e com o olhar sensível sobre o mundo. As pessoas de peixes podem se dar bem na fotografia, psicologia, cinema e dança. Personalidades como Ana Hickmann, Bruce Willis e Rihanna fazem parte desse time.

Lembre-se que independente do seu signo, é importante que você esteja confortável com a profissão escolhida. Um bom profissional, é aquele que, além de competência para exercer a profissão, faz suas atividades com prazer. Dessa forma, contribui para que o sucesso e o crescimento profissional aconteçam naturalmente.