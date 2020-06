Clube do Livro: “Dica do Dia” 08/06/2020

Começando a semana com aquela história que poderia ser a minha, ou a sua. Uma história que emociona, instiga, faz rir e chorar.

Dica do Dia

Eu Aceito, Érika Gomes

Ano publicação: 2018

Editora: Independente

Gênero: drama, suspense e romance

Sinopse

Eu sou a Bianca e vou te contar a minha história.

Tive uma infância conturbada. Minha mãe me teve em meio a um ambiente com drogas e cresci, sendo abusada pelos namorados dela. Consequentemente, comecei a me drogar e acabei indo morar na rua. Foi quando o Guilherme apareceu.

O Gui nunca me olhou com olhos de julgamento. Ele cuidou de mim, curou minhas feridas internas e externas. Nos apaixonamos, construímos um amor.

Uma semana antes do nosso casamento, descobrimos que eu estava com câncer. O Gui sofreu, eu me dilacerei.

Outra Bianca surgiu na vida do Gui. E dessa vez, ele foi o resgatado.

O começo e o fim da minha história estão entrelaçados pelo destino. Talvez você gargalhe, talvez você chore, mas espero que você sinta.

Minha história é sobre amor. O amor de uma Bianca e um Guilherme.

