Um casal que faz a gente acreditar no amor: O desejo final deles era morrer um nos braços do outro

Nesta semana da véspera do dia dos namorados vamos contar aqui uma história inspiradora sobre um casal que realmente se amavam.

É sempre lindo ver casais apaixonados, né? Ver amor, admiração e incentivo é inspirador e nos faz querer ser assim também! No clima da semana do dia dos Namorados, escolhemos um casal que nos faz acreditar no amor!

Alexander (95) e Jeanette Toczko (96) namoraram desde que tinham 8 anos de idade, na década de 1940, e Alexander andava com a foto de seu casamento sempre em sua carteira.

Quando ele adoeceu, poucas semanas após ficarem distantes um do outro, ela também adoeceu, e ficaram lado a lado no mesmo hospital.

Eles disseram aos seus filhos que o desejo final deles era morrer um nos braços do outro. Após 75 anos de união, o casal faleceu no mesmo dia, com pouquíssimas horas de diferença, de mãos dadas. Literalmente passaram uma vida inteira juntos.