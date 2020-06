A morte do Porca Véia: Uma perda incalculável para o Rio Grande do Sul e para o tradicionalismo!!!!

O Rio Grande do Sul está de luto morreu um grande cantor tradicionalista que deixou sua marca. Era um verdadeiro mestre na música gaúcha.

Faleceu nesta sexta-feira (12), Élio da Rosa Xavier, conhecido artisticamente comoPorca Véia. A informação foi confirmada no início da tarde. Élio tinha 68 anos e veio a falecer no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, vítima de um infarto.

Ele fazia seções de hemodiálise três vezes por semana. É fundador do grupo Cordiona e deixa a esposa Claudinéia Bossardi e quatro filhos, além de uma legião de fãs e amigos.

Rio Grande perde Porca Véia

É com muita tristeza que noticiamos o falecimento do gaiteiro, cantor e compositor Porca Veia. Ele morreu há pouco, aos 68 anos, no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, depois de sofrer vítima duas paradas cardíacas.

Com insuficiência renal, fazia seções de hemodiálise três vezes por semana. Fundador do Grupo Cordiona e autor de sucessos como “Lembranças”, “De Alma Serrana”, “Do Jeito que Deu” e “Gaiteiro Por Demais”, Porca Véia possui 21 CDs e 3 DVDs gravados, além de dois discos de ouro.

Deixa a esposa Claudinéia Bossardi e quatro filhos, além de uma legião de fãs e amigos. A todos, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, através de sua diretoria, entidades filiadas e associados, manifesta sua total solidariedade.

Vai em paz e Deus te receba de braço abertos!nossos sesentimentos a legião de fãs e seus familiares.

Informações MTG