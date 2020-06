Um X vermelho na palma da mão será sinal de socorro para vítima de violência doméstica

A partir de agora, mulheres que estão em situação de violência doméstica podem pedir ajuda em farmácias de todo o país.

Uma campanha promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) pretende incentivar as vítimas de violência doméstica a denunciarem agressões nas farmácias. As informações são da Agência Brasil.

Pela campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que será lançada amanhã (10), basta mostrar um X vermelho na palma da mão para que o atendente ou o farmacêutico entenda tratar-se de uma denúncia e em seguida acione a polícia e encaminhe o acolhimento da vítima.

A ação é voltada para as mulheres que têm dificuldade para prestar queixa de abusos, seja por vergonha ou por medo. “A vítima, muitas vezes, não consegue denunciar as agressões porque está sob constante vigilância. Por isso, é preciso agir com urgência”, disse a presidente da AMB, Renata Gil, de acordo com o material da campanha.

Com a pandemia, o número de casos desse tipo de violência aumentou em todas regiões, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública:

Com informações G1