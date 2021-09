Preço da gasolina sofre novo aumento em 18 estados

Nesta sexta-feira (24/09), o Conselho Nacional de Política Fazendária, o Confaz, publicou uma nova tabela com os preços dos combustíveis (valores médios ponderados ao consumidor final – PMPF) no Diário Oficial da União. A tabela da Confaz sinaliza que os combustíveis vão ficar mais caros em vários estados.

Mais especificamente, o preço da gasolina encarecerá em 18 estados, o diesel em 17 e no Distrito Federal. Já o gás liquefeito de petróleo ficará mais caro em 14 estados e na capital federal. Os estados que apresentaram as maiores altas da gasolina são: Rio Grande do Sul e no Piauí.

Por meio da relação de valores divulgada pelo Confaz, os governos estaduais estabelecem as médias para a cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que incide nos combustíveis.