Propriedade Rural não é lixão do povo da cidade. Criem vergonha, desabafa homem

Quem está muito próximo das cidades sofre com a porcagem alheia e descarte ilegal de lixo. É preciso dar um basta! O Senhor Manoel Pedro Silveira Castanheira tem uma pequena propriedade rural no interior de Soledade, no Rio Grande do Sul e encontrou um “presentinho” na sua porteira: lixo acumulado jogado por algum porco da cidade. Desta vez, o responsável deixou rastros.

Junto com o lixo, um recibo de compra em posto de gasolina, capaz de identificar o responsável por despejar lixo na entrada da propriedade rural. O Manoel tem tudo para ir atrás de quem jogou o material por lá ou melhor: devolver na porta da sua casa.

A prova do crime

O fato foi motivo para desabafo no Facebook:

Senhor “F. P” que colocou os lixos na frente da entrada da minha chácara!! Quero lhe parabenizar pela falta de vergonha na cara e pelo alto nível de chinelagem!!

Seu crime não foi perfeito!! Ficaram as imagens das câmeras que tenho no portão e também um bilhete do seu cartão banricompras, da última vez que gastou num posto de combustíveis no centro de Soledade!

Ainda não vou postar a tua cara de estrume!! Mas já recolhi tua porquice e vou colocar na frente da tua casa!! Se achar ruim… salta pra fora na hora que eu chegar!!

Propriedade rural não é lixão.

Fonte Farmfor