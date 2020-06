Operação Corpus Christi efetua 146 autuações de trânsito em 45 barreiras na Serra Catarinense

Operação Corpus Christi 2020

A Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR), desenvolveu desde às 18h00 do dia 10 de junho de 2020 (quarta-feira), a “OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI 2020”, que se estendeu até às 08h00 desta segunda feira, 15 de junho de 2020, com a finalidade de proporcionar conforto, fluidez e segurança aos usuários das rodovias estaduais catarinenses durante o período.

Na região da Serra Catarinense, foram abordados o total de 582 veículos em 45 barreiras de trânsito realizadas. Com as restrições de convívio social vigentes, o fluxo nas rodovias permanece menor.

Destes, 124 veículos foram autuados, totalizando 146 autuações de trânsito. Com duas pessoas presas por embriaguez, sendo que ambas portavam arma de fogo sem registro e diversas munições, e 03 CNHs foram recolhidas.

Na forma de atuar, a PMRv desenvolveu um trabalho de conscientização dos usuários, com o objetivo de prevenir ao máximo a ocorrência de acidentes de trânsito, bem como possíveis infrações.

“Estamos trabalhando para manter nossas rodovias mais seguras a todos os cidadãos que as utilizam. Faça sua parte! ” Destacou a Polícia Rodoviária

Com informações da Polícia Rodoviária