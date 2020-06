Semana começa com gelo até em cima das vaquinhas na Serra Catarinense

A semana começou bem gelada na Serra Catarinense, durante o amanhecer desta segunda (15) quando os termômetros da rede de Estações Keiser assinalaram a mínima de -4.1ºC provocando uma forte geada.

Em São Joaquim o gelo foi visível sobres as plantas, campos e automóveis, com um grossa camada de gelo que dava até mesmo de raspar. Nos campos os animais tiveram dificuldade para pastar em meio a geada e o frio fez com que a geada se formasse até mesmo em cima das vaquinhas ao relento do campo.

SC abaixo de zero. 51 dias com geada e 35 dias com marcas negativas em 2020! Abaixo dos 6°C

-4,1 B.Jardim / Estações Keiser

-1,1 S.Joaquim / Estações Keiser

2,8 Painel/G.Hugen

3,2 Timbé do Sul**

3,4 Turvo/Mário

3,6 Siderópolis/PWS

4,0 Criciúma/SATC

4,3 Sombrio**

4,3 Araranguá**

4,4 Jacinto Machado**

4,5 Tubarão**

4,7 Urupema**

4,8 Praia Grande**

5,0 Braço do Norte/J.Joaquim

5,5 Meleiro**

5,6 Nova Veneza**

5,7 Urubici**

**Epagri.

Veja o vídeo: