Mil cestas básicas serão distribuídas no Distrito 4740 do Rotary International fruto de parceria com a Fundação Banco do Brasil

O Distrito 4740 de Rotary International através de sua Equipe Distrital, submeteu junto a Fundação Banco do Brasil Projeto no valor de 103.890,00 que objetiva a aquisição de mil cestas básicas que serão destinadas a famílias de extrema necessidade.

Os Clubes que se habilitaram a receber as cestas, fizeram suas aquisições na sua localidade com objetivo de fortalecer o comércio local e também ficaram responsáveis em destinar as cestas básicas que contemplam alimentos e produtos de higiene e limpeza.

O Governador do Distrito 4740 João Carlos Rossa Becker, comentou que esta é uma das muitas contribuições que Distrito juntamente com os Clubes estão fazendo para enfrentar o Covid-19.

O Rotary Club de São Joaquim – Floradas da Serra realizou a entrega de 21 cestas contendo alimentos e material de higiene e limpeza, dia 05 de junho entre os bairros Madre Paulina, Nossa Senhora Aparecida e Coab III.

A Presidente do Rotary Club de São Joaquim, Italia Costa agradeceu o apoio do Distrito e da FBB e Banco do Brasil e ressaltou a importância deste projeto que, com o empenho dos rotarianos, rotaractianos e rotakidianos fazem a rede de solidariedade ser uma constante nas comunidades em que atuam.

