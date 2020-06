Udesc anuncia vestibular de inverno gratuito e sem provas presenciais

O Vestibular de Inverno 2020 da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), que teve os prazos suspensos por conta da pandemia do Udesc, ganhará novo edital de seleção com inscrições gratuitas.

Devido à impossibilidade de realizar provas presenciais, o vestibular será um processo seletivo especial em que os candidatos poderão optar entre três formas de avaliação para concorrer a 1.040 vagas de 37 cursos de graduação, com ingresso no segundo semestre de 2020.

O edital e o calendário da seleção serão divulgados nos próximos dias na página do Vestibular de Inverno 2020 – Processo Seletivo Especial. Para esse processo, não será cobrada a taxa de inscrição.

Para participar do Vestibular de Inverno 2020 da Udesc – Processo Seletivo Especial, o candidato deverá optar por um dos critérios abaixo:

1 – Nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): apenas para candidatos que prestaram a prova do Enem em 2016, 2017 ou 2018;

2 – Média final do Vestibular da Udesc: apenas para candidatos que prestaram a prova do Vestibular de Inverno 2019 ou do Vestibular de Verão 2020 da Udesc e foram classificados e/ou aprovados em lista de espera, mas não conseguiram vagas em convocações posteriores. É possível fazer nova opção de curso;

3 – Média final geral de conclusão do ensino médio: apenas para candidatos que já concluíram o ensino médio.

Distribuição de vagas

Para cada um dos três critérios, haverá vagas específicas em cada curso oferecido. No curso de graduação em Medicina Veterinária, por exemplo, são oferecidas 30 vagas. Dessas, 10 serão disputadas por candidatos que optarem pela avaliação da nota geral do Enem, outras 10 pela média final do Vestibular da Udesc e as dez restantes pela média final geral de conclusão do ensino médio.

O edital ainda respeitará as políticas de ações afirmativas da Udesc, com reserva de 30% das vagas para candidatos de escolas públicas e negros. Ou seja, levando em conta o mesmo exemplo de Medicina Veterinária, das dez vagas a serem disputadas por quem optar pela avaliação da nota geral do Enem, duas são para candidatos que se declarem de escola pública, uma para candidatos que se declararem negros e as sete restantes para não optantes. O mesmo ocorre para as vagas oferecidas nos outros dois critérios do processo seletivo especial.

– Essa configuração do vestibular é adaptada para este período excepcional de pandemia, onde tivemos que encontrar maneiras de sermos inovadores e enfrentarmos o problema – avalia o vice-reitor da universidade, Luiz Antonio Ferreira Coelho, que também é coordenador do Grupo de Trabalho do Vestibular da Udesc.

Por enquanto, o calendário do Vestibular de Verão 2021 da Udesc está mantido, com provas presenciais a serem realizadas em novembro, para ingresso no primeiro semestre do próximo ano. No entanto, a universidade acompanhará a situação da pandemia e poderá implementar soluções semelhantes às medidas do Vestibular de Inverno 2020 – Processo Seletivo Especial.

Fonte NSC Total