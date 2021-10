Serra do Rio do Rastro e Corvo Branco são destacadas com chegada do Transcatarina em São Joaquim

São Joaquim é a quarta cidade anfitriã a receber o Transcatarina. Evento termina neste sábado, em Tubarão

Pela primeira vez no roteiro do Transcatarina, a cidade mais fria do Brasil, São Joaquim, recebeu nesta sexta-feira (29), a caravana mais quente de todo o off-road nacional. Os participantes das categorias Adventure (01, 02 e 03), Passeio Radical (01 e 02), Passeio Expedition e Passeio Camping deixaram sua marca em São Joaquim: a alegria e paixão intensa que sentem por esse evento.

Serra do Corvo Branco foi um dos pontos turísticos visitados pelos participantes( Ney Evangelista/DFotos).

A largada do quarto dia de Transcatarina foi realizada em Lages, logo cedo. De lá, as categorias se espalharam pela Serra Catarinense, sendo que cada uma visitou regiões e encararam trilhas distintas, mas todas se esbaldaram com as belezas da serra. “O Transcatarina proporciona aventuras em meio a muito turismo. A bordo de veículos 4×4, os participantes levam registros de locais que não são comercialmente explorados e, com isso, estimulam mais pessoas a virem visitar essas localidades”, ressalta o diretor geral da SC Racing, Edson João da Costa.

( Duda Bairros/DFOTOS)

O prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, afirma que participar deste encontro é motivo de alegria. “Sabemos da marca e da idoneidade do Transcatarina, e desta vasta programação que passa por outras cidades. E, por São Joaquim ser um município acolhedor, queremos ser parceiros e trazer para cá grandes eventos”, destaca Nunes, que detalha um circuito turístico envolvendo as serras do Rio do Rastro e do Corvo Branco, as cidades de Urubici, Bom Jardim da Serra, Rio Rufino e Painel. “Juntos, ‘defendemos’ a Serra Catarinense, e que o Transcatarina continue em São Joaquim para desbravarmos a serra e desfrutar dessa grande beleza”, completou.

O 13º Transcatarina tem um grid formado por 265 veículos (sendo 345 carros somando o apoio), incluindo as categorias de competição (Master, Graduado, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light). São pessoas vindas de diversos lugares do Brasil, sendo 14 estados e 116 municípios.

Por Isis Moretti