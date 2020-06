Como tornar seu imóvel a venda em Florianópolis um objeto de desejo para compradores

Saiba como deixar seu imóvel mais atrativo para vendê-lo mais fácil

Quando se trata de buscar por imóveis em Florianópolis, há uma infinidade de elementos que precisam ser levados em consideração e tarefas a se cumprir antes de fechar negócio e concretizar a transação. Além da questão óbvia da documentação, da elaboração e assinatura de contrato e da realização da transação financeira em si, é preciso saber como vender o imóvel, ou seja, fazer um bom marketing, de forma a torná-lo um objeto de desejo dos consumidores.

Em outras palavras, quem deseja vender um imóvel quer fazê-lo de forma fácil e o mais breve que for possível, para obter um retorno o mais rápido possível. Para que se tenha sucesso nesse sentido, é fundamental fazer com que ele esteja impecável e atrativo para os potenciais compradores. É isso que será essencialmente abordado nesse artigo.

1.Faça uma avaliação honesta e sincera do imóvel

A aparência é crucial no processo de valorização de um imóvel para venda. Para que se consiga chamar a atenção e despertar o interesse de potenciais compradores, por meio da valorização do local em questão, é fundamental que se efetue os reparos e melhorias que forem necessários antes que se coloque o imóvel disponível para visitar.

Faça uma análise detalhada, profunda e sincera das condições do imóvel, verificando, entre inúmeros outros aspectos, o estado da pintura das paredes e das portas. Caso seja necessário, pinte o ambiente com cores mais neutras, pois elas deixam o ambiente mais agradável de se observar e estar, além de provocar uma sensação do espaço ser mais amplo. Confira se as paredes possuem rachaduras, mofo ou infiltração.

2.Realize uma boa limpeza e organização

O imóvel precisa estar maravilhosamente limpo, em toda a sua extensão, interna ou externamente. Isso inclui tirar toda a sujeira, poeira, manchas, marcas e os eventuais odores causados por cigarro, animais, gordura, entre outras coisas. Há diversos equipamentos e produtos de limpeza eficientes para uma limpeza mais “grossa” e também para limpezas mais “sofisticadas”.

Se porventura o imóvel ainda estiver ocupado, é de suma relevância, além da limpeza, que o local esteja devidamente organizado. Por mais que o comprador saiba que o estado das coisas não tenha a ver com ele, sempre passa uma má impressão um potencial cliente ir a um local que esteja bagunçado. Isso transmite uma imagem de descuido e desleixo.

Nada de deixar objetos jogados e amontoados pela casa. Não deixe também roupas no varal. Ademais, tenha em mente que a visita ao imóvel deve ser feita de dia, preferencialmente de manhã, pois a iluminação natural ajuda a vislumbrar melhor o espaço. No período da noite, a carência de claridade não deixa pequenos detalhes passarem batidos.

3.Tenha todo o cuidado e desvelo com a parte externa

Mais do que obviamente, quem vai comprar casa vai observar, antes de tudo, a parte externa do imóvel. É um enorme atrativo para um eventual comprador do imóvel. Quando um determinado imóvel possui uma área externa, isso é um elemento crucial para conquistar e despertar o desejo do público consumidor.

Com efeito, quando uma pessoa está à procura de um apartamento em Florianópolis e observa que o mesmo tem uma bela área externa, isso mexerá bastante com ela, pois ela se imaginará nos mais diversos contextos e momentos nesse espaço em questão.

Dessa forma, é extremamente inteligente fazer tudo o que puder para cuidar o melhor possível do jardim, espaço gourmet e outras modalidades de área externa que porventura o imóvel venha a ter.

Ademais, é igualmente imprescindível deixa a fachada simplesmente impecável. Ela jamais pode ficar descuidada. Faça os reparos e manutenções que forem necessárias e deixe a pintura em dia, bem feita e indefectível.

4.Tire e exiba fotos de excelente qualidade

Um ponto em particular no qual você deve prestar uma atenção especial são as fotos do seu imóvel. Ou melhor dizendo, do grau de qualidade dessas fotografias. Se você for vender o seu imóvel em algum portal imobiliário ou vai efetuar a venda presencialmente, mas ainda assim vai anunciar o espaço em algum portal/plataforma, é crucial que as fotos sejam realmente boas.

As fotografias do local devem ser tiradas com um bom ângulo, pegando o máximo de informações possíveis na imagem e ter um elevado grau de cautela com a resolução e a distorção da imagem. Não deixe de aproveitar toda a iluminação e claridade do período diurno. Nunca fotografe o espaço se a luminosidade estiver ruim.

Procure também registrar e destacar todos os detalhes positivos do seu imóvel, como um acabamento mais rebuscado, um piso diferenciado e de maior qualidade, o tamanho dos cômodos e assim por diante.

Se for o caso, vale muito a pena contratar um fotógrafo profissional para tirar boas fotografias do seu imóvel. Ele não apenas possui o equipamento completo para esse processo, como possui todo o conhecimento técnico para tirar fotos deslumbrantes do local.

Ademais, é válido salientar também, além das fotos propriamente ditas, colocar a descrição completa do imóvel faz uma diferença gigantesca. Detalhe e coloque no anúncio todas as informações possíveis e imagináveis a respeito do assunto, como o tamanho em metros quadrados, o valor do imóvel, o valor do condomínio, o valor do IPTU, quantidade de dormitórios, quantia de banheiros, contingente de vagas na garagem e também outras coisas que agreguem valor ao local, como jardim, área de lazer, portaria, elevador e assim por diante.

5.Faça uma boa apresentação do imóvel

Quando o potencial comprador for visitar o imóvel, não deixe de se preparar adequadamente. Planeje com carinho e capricho todo o seu discurso, ou seja, o que e como você vai falar e se antecipar para as eventuais perguntas que possam surgir.

De forma alguma omita os possíveis pontos fracos/negativos do lugar. Esses devem ser falados e essa honestidade contará pontos com o comprador. Todavia, lembre-se também de destacar as qualidades/pontos positivos do local.

Agora você sabe perfeitamente como tornar o seu imóvel a venda um objeto de desejo para potenciais compradores. Curta e compartilhe esse post em suas redes sociais!