Catarinenses já podem pedir segunda via da carteira de identidade pela internet

O Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP/SC) disponibilizará à população catarinense, a partir das 13h desta quinta-feira, 18, a segunda via da carteira de identidade pela internet. A nova ferramenta foi desenvolvida pelo Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc) após solicitação do IGP.

“No momento em que uma pandemia assola o mundo, esta ferramenta diminuirá a circulação de pessoas nas unidades de atendimento do IGP e Postos de Identificação conveniados, fazendo com que elas se dirijam ao IGP apenas uma vez, para retirar o documento pronto. O Instituto segue trabalhando para proporcionar à sociedade catarinense a qualidade e excelência nos serviços prestados”, ressalta o perito-geral do IGP, Giovani Eduardo Adriano.

Para ter direito a 2ª Via Rápida o solicitante deve acessar o site do IGP, no link: www.igp.sc.gov.br/carteira-de-identidade/agendamento-da-carteira-de-identidade/. É necessário ter feito a primeira via do documento em Santa Catarina. A emissão só ocorrerá após o pagamento da taxa (R$ 38,78, guia DARE), cujo boleto será gerado antes do término da solicitação e apenas no site do IGP.

Objetivo é agilizar atendimento

Por ano, o IGP emite mais de 550 mil carteiras de identidade em Santa Catarina, e cerca de 70% delas são de segundas vias.

“O nosso objetivo é ampliar e agilizar o atendimento no setor de identificação civil, sem a necessidade de abertura de novas unidades de atendimento, contratação de novos atendentes ou aquisição de novos equipamentos, mas utilizando a tecnologia para automatizar as solicitações de documentos que já foram emitidos para o cidadão catarinense”, explica o diretor do Instituto de Identificação, Fernando Souza.

A própria ferramenta dirá ao cidadão se ele se encaixa ou não nos requisitos mínimos para poder solicitar a 2ª via rápida da carteira de identidade em Santa Catarina. Caso não se encaixe, o sistema o direcionará para o agendamento presencial.

Importante saber:

O documento emitido na solicitação de uma 2ª via rápida terá exatamente os mesmos dados da última emissão em SC.

Somente o próprio requerente poderá retirar a 2ª via rápida, sem exceções. No caso de menores de 16 anos, o responsável legal deverá estar junto para que o documento seja entregue.

Por questões de segurança, as retirada da 2ª via rápida ocorrerá inicialmente somente em unidades do IGP/SC, após confronto papiloscópico para certificar a identidade do retirante presencial como sendo a mesma do requerente virtual.

Qualquer alteração que necessite ser feita nos dados da carteira de identidade implicará obrigatoriamente na necessidade de atendimento presencial no IGP ou Postos de Identificação conveniados.

Com Informações de Bruna Campos

