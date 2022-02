Secretaria participa de reunião do Colegiado de Assistência Social da Serra Catarinense

Com presença praticamente maciça dos gestores de Assistência Social da Serra Catarinense foi eleito na tarde desta terça-feira (01), a diretoria do Colegiado de Assistência Social da região da Amures.

Priscila de Oliveira Davel, da prefeitura de Painel foi conduzida por aclamação para o comando do colegiado para o exercício 2022. O evento aconteceu no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).Como vice-presidente foi conduzida Andreia Aparecida Camargo Silva, Secretária municipal de Assistência Social do município de Rio Rufino. Como Secretário do Colegiado ficou Robson Pereira Técnico de gestão do município de Urubici.A eleição ocorreu num clima de descontração e foi marcada pela presença do Secretário municipal de Assistência Social de Lages, Jean Pierre Ezequiel, que representa a região como vice-presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMA.

A nova coordenadora falou dos desafios do grupo, especialmente neste momento de pandemia e junto com o Assistente Social da Amures, Lauro dos Santos, deverão elaborar e apresentar aos demais gestores da área, um planejamento de Capacitações de Educação Permanente.

A reunião aconteceu em cumprimento ao Regimento Interno do Colegiado e segundo Lauro dos Santos, “foi um momento de largada para as atividades do ano”. O assessor jurídico da Amures, Heitor Frutuoso participou da reunião e orientou os gestores de Assistência Social sobre as condutas vedadas este ano, uma vez que em outubro acontece o pleito eleitoral.

Informações: Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim