Com Vinho Fino e Pinhão atriz Lívia Andrade curte o cenário de Bom Jardim da Serra

Livia Andrade usou o Instagram, nesta segunda-feira (15) para mostrar fotos em que aparece curtindo um hotel fazenda em Bom Jardim da Serra com o cenário vislumbrante da Serra Catarinense. Resumo de um dia bem especial , escreveu ela na legenda da publicação.

Nas imagens, a artista aparece com uma taça dos Vinho finos de Altitude, comendo um pinhão na chapa, andando de quadriciclo e até montada em um cavalo em uma cavalgada até o Cânion das Laranjeiras.

O cenário das Cascatas, dos Cânions e da Serra do Rio do Rastro estão entre as imagens postadas por Lívia Andrade.

“Dia de Aventura com paisagens incríveis na Fazenda Rincão da Palha, Cavalgada até o Cânion das Laranjeiras, Pinhão, comida caseira, piquenique, vinhozinho na lareira afff… Credo que maravilha!!!” Descreveu Lívia

“Valeu demais! Cores, sabores, luzes, cascatas, quadriciclo… E pra finalizar o dia, foi fogo, pinhão e vinho claro!”, disse Lívia Andrade vestindo os looks de frio intenso que recobrem a Serra catarinense nesta época do ano.

Veja as publicações de Lívia Andrade em Bom Jardim da Serra: