WhatsApp deixa de mostrar status de “online”, “digitando” e “visto por último”

Usuários do WhatsApp relataram uma instabilidade no aplicativo nesta sexta-feira, 19. A plataforma deixou de exibir o status de “online”, “digitando” e “visto por último”. No site DownDetector, usado para reclamação sobre redes sociais, há vários registros de internautas relatando a situação, com pico às 14h com quase de 3 mil notificações.

Assunto ficou entre os mais comentados no Twitter nesta sexta-feira, 1919/06/2020 – 15h49 – Atualizada em: 19/06/2020 – 16h18

No Twitter, a novidade no aplicativo que ainda não se sabe se será permanente ficou entre os assuntos mais comentados. Os termos “WhatsApp”, “Mark Zuckenberg”, “digitando”, “tirou”e “odiei” foram utilizados para falar sobre o assunto. Usuários do Estados Unidos, México e países da Europa também relataram o problema.

A alteração dividiu opinião entre internautas. Uns comemoravam a novidade, por acharem que dá maior privacidade, mas teve também quem reclamou da alteração.

Fonte NSC Total