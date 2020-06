Segunda via de carteira de identidade já pode ser solicitada pela internet em SC

Desde a última quinta-feira (18) a população catarinense pode solicitar a segunda via da carteira de identidade pela internet.

O Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP/SC) disponibilizou à população catarinense a emissão da segunda via da carteira de identidade (RG) pela internet. A nova ferramenta foi desenvolvida pelo Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc) após solicitação do IGP.

“No momento em que uma pandemia assola o mundo, esta ferramenta diminuirá a circulação de pessoas nas unidades de atendimento do IGP e Postos de Identificação conveniados, fazendo com que elas se dirijam ao IGP apenas uma vez, para retirar o documento pronto. O Instituto segue trabalhando para proporcionar à sociedade catarinense a qualidade e excelência nos serviços prestados”, ressalta o perito-geral do IGP, Giovani Eduardo Adriano.

Para ter direito a segunda via rápida o solicitante deve ter feito a primeira via do documento no estado. A emissão só ocorrerá após o pagamento da taxa de R$ 38,78, cujo boleto será gerado antes do término da solicitação. Para solicitar é só acessar o site do IGP.

Somente o próprio requerente poderá retirar a segunda via. Os menores de 16 anos, devem estar junto com o responsável legal para que o documento seja entregue. A segunda via será entregue apenas em unidade do IGP/SC.

A própria ferramenta dirá ao cidadão se ele se encaixa ou não nos requisitos mínimos para poder solicitar a segunda via da sua carteira de identidade em Santa Catarina. Caso o cidadão requerente não se encaixe nos requisitos, o sistema o direciona para o agendamento presencial.

Pessoas cuja Carteira de Identidade tenha sido emitida a mais de 5 anos não podem requerer a segunda via rápida, pois precisam atualizar a fotografia, processo atualmente feito apenas presencialmente em nossas unidades de atendimento..

Importante saber:

– O documento emitido na solicitação de uma 2ª via rápida terá exatamente os mesmos dados da última emissão em SC.

– Somente o próprio requerente poderá retirar a segunda via rápida, sem exceções. No caso de menores de 16 anos, o responsável legal deverá estar junto para que o documento seja entregue.

– Por questões de segurança, as retirada da 2ª via rápida ocorrerá inicialmente somente em unidades do IGP/SC, após confronto papiloscópico para certificar a identidade do retirante presencial como sendo a mesma do requerente virtual.

– Qualquer alteração que necessite ser feita nos dados do RG implicará obrigatoriamente na necessidade de atendimento presencial no IGP ou Postos de Identificação conveniados.

