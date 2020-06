Lages retoma transporte coletivo intermunicipal nesta segunda-feira

A retomada do transporte coletivo de passageiros intermunicipal em Lages a partir desta segunda-feira, 22 junho. Já o transporte interestadual somente em 02 de agosto.

Foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (Diário Oficial Online), deste sábado (20 de junho), o Decreto 18.039, assinado pelo prefeito Antonio Ceron, que dispõe sobre o funcionamento, a partir da zero hora desta segunda-feira (22 de junho), do transporte coletivo intermunicipal.

Interestadual só em agosto

As atividades do transporte de fretamento interestadual, bem como de transporte coletivo de passageiros interestadual, continuam suspensas até o dia 2 de agosto de 2020, conforme Decreto nº 630/2020, do Governo do Estado.

Com esta medida oficial da municipalidade fica autorizado o ingresso em todo município de veículos de transporte intermunicipal de passageiros público ou privado.

Medição temperatura

Este Decreto reforça algumas medidas de segurança já adotadas em Lages como o uso obrigatório de máscaras por todos, uso do álcool em gel na entrada e saída do Terminal Rodoviário Dom Honorato Piazera e a medição das temperaturas dos passageiros no momento do embarque e desembarque, sob responsabilidade das empresas de transporte.

