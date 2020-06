Ator Antonio Calloni diz que Montepulciano da Leoni di Venezia é o melhor vinho do Brasil

Quem degustou e aprovou o vinho Montepulciano da Leone de Venezia foi o ator Antonio Calloni, que chegou a descrever em suas redes sociais a impressionante sensação ao provar o vinho ao qual ele destaca como o melhor vinho Brasileiro.

Veja:

Montepulciano 2018 da Leone di Venezia.

Meus caríssimos amigos de Bacco, confesso que abri a garrafa com a intuição de provar o melhor vinho brasileiro (ATÉ O MOMENTO).

Vamos levar essa doideira em conta, tá bem? Ok. Dito e feito, poderia ter dito isso da safra 2017 do mesmo vinho, mas fiquei com receio.

Meus amigos sabem que gosto muito de vinhos feitos para comer com garfo e faca, tipo os carnudos do Vêneto e da Puglia.

Muito bem, esse Montepulciano une potência e elegância. Pode? Pode! Boa permanência no nariz e palato.

Brutal na cor!!! Taninos macios e acidez perfeita. Percebi um certo cozido, frutas maduras, um fundo longínquo de especiarias, carne(?)… o vinho aquece deliciosamente o nariz. Vamos falar o português claro?!? Qual foi a mandinga que o enólogo colocou no vinho?!? Enfeitiçaram minha garrafa?!? Que impressões organolépticas coisa nenhuma!!! Que PUTA vinho!!!

A ABS vai barrar minha entrada e rasgar meu diploma!!! Fiquei doido com o vinho!!! É o primeiro cinco sóis da Per Bacchum!!! Sabem o que isso quer dizer? NADA!

Minha opinião, com certeza, não é melhor do que a sua. Meus nobres, provem esse vinho! O bom Brasil merece! Evoé!