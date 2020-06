Caminhão e carro se chocam na Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra registrou um acidente na manhã desta sexta (26), por volta das 09h no km Km 407,900 Serra do Rio do Rastro envolvendo um Citroën C3 com placas de Criciúma e um Caminhão Mercedes Benz com placas de Pato Branco no Paraná.

Nenhum dos ocupantes dos veículo ficou ferido durante o choque frontal, porém após o incidente a polícia o teste do etilômetro aos condutores e o condutor do carro acabou acusando embriaguez e ficou a disposição dos policiais para o procedimentos cabíveis.

Com informações da Polícia Rodoviária