A Revista Inglesa destaca a aventura entre a Serra do Rio do Rastro a São Joaquim

A Revista Inglesa Cyclist destaca a exuberância da Serra do Rio do Rastro em uma aventura de Lauro Muller até São Joaquim

Uma das reportagens mais icônicas da revista Inglesa Cyclist publicou recentemente uma matéria sobre a aventura percorrida pela embaixadora do Haute Route Brasil a fotógrafa e ciclista Ana Lidia Borba que fez o trajeto entre Lauro Muller, no pé da Serra do Rio do Rastro até São Joaquim contando tudo o que foi de aventura ao passar pela considerada a estrada mais espetacular do mundo.

“Descobrimos uma escalada que merece ser mencionada entre os grandes do mundo, graças à sua distância e dificuldade, mas principalmente devido à sua beleza, agarrando-se às encostas arborizadas de um desfiladeiro espetacular.

Talvez você não consiga andar nessa estrada por algum tempo, mas eu recomendo que você a guarde e lembre-se quando os portões do Brasil finalmente estiverem abertos novamente. Vai valer a pena a viagem.

Enquanto isso, espero que o relato desta edição de nossa jornada ao Rio do Rastro ofereça um pouco de fuga no momento em que as viagens de férias ainda parecem muito distantes.” Disse a ciclista para a Revista Inglesa.