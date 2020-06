Sul do Brasil registrou o maior Raio do Mundo em extensão – 709 km

Raio recobriu praticamente todo o território de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Argentina

A agência meteorológica da ONU anunciou, nesta semana, que o raio que atingiu o Brasil em 31 de Outubro de 2018 foi o maior raio já registrado na história do globo terrestre – um único flash cortou o céu em mais de 700 quilômetros.

Os registros do “megaflash”, foram verificados com a nova tecnologia de imagens de raios por satélite, foram mais do que o dobro dos detentores de registros conhecidos anteriormente detectados.

O recorde anterior para a maior distância detectada para um único relâmpago foi de 321 quilômetros (199 milhas), medido em 20 de junho de 2007 no estado americano de Oklahoma, declarou a Agência Meteorológica.

Todos esses registros são armazenados no Arquivo da OMM de extremos climáticos e climáticos, os recentes avanços no mapeamento espacial de raios que permitem medir a extensão e a duração do flash continuamente em amplos domínios geoespaciais o que declarou que o Raio mais extenso já detectado é do Brasil que percorreu a assombrosa distância de 709 km.