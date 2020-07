Clube do Livro: “Dica do Dia” 01/07/2020

Que tal, hoje, aprender um pouco sobre ecologia com uma visão trazida através do espiritismo. Um aprendizado importante e necessário, não somente para os espíritas, mas para todos que defendem a nossa biodiversidade.

Espiritismo e Ecologia, André Trigueiro

Ano publicação: 2017

Gênero: Religioso e não ficção

Editora: FEB

Disponível em e-book para assinantes do Kindle Unlimited

Disponível em formato físico na Amazon

Sinopse

O que o Espiritismo e a Ecologia têm em comum?

O leitor se surpreenderá com as muitas afinidades existentes entre essas duas áreas do conhecimento que surgiram na mesma região do planeta há aproximadamente 150 anos, e que hoje despertam interesse e curiosidade crescentes. Espíritas e ecologistas utilizam a visão sistêmica para defender a biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, o consumo consciente, a primazia dos projetos coletivos em detrimento do individualismo.

São tantas as afinidades, que certas obras espíritas poderiam perfeitamente embasar alguns postulados ecológicos. Que esta obra continue inspirando novas ideias e atitudes.

“Espiritismo e Ecologia são ciências afins, sinérgicas, e que sugerem abordagens sistêmicas da realidade, as quais ainda não foram devidamente compreendidas ou aceitas.”, avisa logo no início da obra o autor, um dos mais respeitáveis pesquisadores no Brasil do tema meio ambiente, autor também de outra obra referência da área: “Meio ambiente no século 21” (Editora Sextante, 2003).

