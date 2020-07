O governador Carlos Moisés testa positivo para novo coronavírus

O governador Carlos Moisés comunicou na manhã desta quarta-feira, 1º de julho, que teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus.



Ele apresentou sintomas e, por isso, realizou o teste. Desde então, o chefe do Executivo estadual encontra-se em isolamento total, respeitando os protocolos de distanciamento social.



O governador fez um novo exame, como contraprova, para ter segurança do diagnóstico e aguarda o segundo resultado. Em vídeo divulgado há pouco, Carlos Moisés afirma que está bem e teve sintomas como tosse, dor de garganta e febre baixa.



Embora não esteja em campo acompanhando as equipes do Governo do Estado, por conta do diagnóstico, o governador monitora a evolução dos trabalhos para reparar os danos provocados pelo ciclone extratropical que atingiu Santa Catarina na terça-feira.



O governador também lamentou os óbitos e se solidarizou com as famílias das vítimas.

“Determinei a todas as estruturas de governo que atuem com intensidade e rapidez na solução dos problemas. Durante todo o dia de hoje, e enquanto durarem estas ocorrências, todos os órgãos de Governo estarão em campo, trabalhando para que possamos retornar a uma situação de normalidade”, afirmou.



Carlos Moisés ainda pediu o apoio dos catarinenses para superar esse momento de dificuldade: “Quando os catarinenses se unem, não há desafio que não seja superado.”

Informações Governo SC