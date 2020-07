Semi Reboque carregado de Maçã tomba na entrada para o Bentinho em São Joaquim

Um incidente por pouco não teve consequências mais graves depois que um semi reboque de uma carreta acabou virando em uma curva acentuada na SC-114, mais precisamente na entrada para a localidade de Bentinho, por volta do meio-dia desta terça (07).

A Polícia Rodoviária informou que o semi reboque, com placas do Rio Grande do Sul, acabou se soltando e virando contra o acostamento da curva, deixando parte da carga esparramada.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhão continua no asfalto e aguarda a retirada com um guincho. Não houve feridos durante o incidente. Porém, o que chama a atenção é o elevado número de acidentes com caminhões de maçã que ocorrem seguidamente neste trecho, entre São Joaquim a Lages.

Imagens Redes Sociais

Maiores informação serão atualizadas na matéria assim que ocorrência for finalizada pela Polícia Rodoviária