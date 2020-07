Clube do Livro: O Rei da Roleta – A Incrível Vida de Joaquim Rolla

Fonte: Pixabay.com

Na dica do Clube do Livro desta semana, nós escolhemos a biografia de Joaquim Rolla, um dos personagens mais icônicos e importantes da indústria do entretenimento no Rio de Janeiro e no Brasil. O Rei da Roleta – A Incrível Vida de Joaquim Rolla foi escrito por João Perdigão e Euler Corradi e conta a história dos bastidores da administração do Cassino da Urca, que fez sucesso nos anos 1930 e 1940. Além dos jogos, o local era famoso pela presença de importantes celebridades nacionais e internacionais.

Lançado em 2012 pela editora Casa da Palavra, o livro conta com 464 páginas e ainda se encontra na 1ª edição. Os autores se uniram para realizar uma pesquisa minuciosa sobre Joaquim Rolla. Os dois escritores demoraram seis anos para reunir todas as informações necessárias para a divulgação do livro. O resultado, no entanto, foi uma biografia completa que aborda muito mais do que a vida de Rolla.

João Perdigão trabalha como jornalista e, na verdade, é sobrinho-bisneto de Rolla, enquanto Euler Corradi é empresário no Rio de Janeiro. Os dois se uniram pelo interesse em comum na rica história do empresário do Cassino da Urca. Os autores admitem que escrever toda a história não foi tarefa fácil, entretanto, isso é algo pelo que todo profissional da área passa. Como afirmou o escritor Márcio Pacheco em entrevista recente para o Clube Do Livro, algumas das maiores dificuldades para escrever costumam ser a falta de tempo e de disciplina.

É possível encontrar o livro em diversas livrarias físicas e também online. No portal da Amazon, por exemplo, o valor do exemplar de O Rei da Roleta varia entre R$ 35,66 e R$ 62,70, um preço razoável para conhecer um pouco mais da vida de um dos empresários mais populares dos anos 1930 e 1940. Entretanto, esses números podem ser atualizados com o tempo, já que os livros no Brasil mudam constantemente de valor.

O rei das roletas

A biografia conta que Joaquim Rolla nasceu em Minas Gerais, no dia 15 de agosto de 1899, mas que seu sucesso se deu mesmo no Rio de Janeiro. Após realizar alguns bons acordos como empresário, ele viajou até a cidade carioca para visitar alguns cassinos da região. O predileto ficava no Hotel Balneário, que mais tarde se transformaria no Cassino da Urca. Atualmente, como mostra o portal Diário do Rio, o local abriga o Istituto Europeo di Design (IED).

Sendo um grande fã dos jogos de roleta, Rolla realizou uma parceria para administrar o Cassino da Urca em 1933. Ele gostou do negócio e virou uma referência no setor, administrando diferentes casas de apostas na cidade e também em outras regiões. Como mostra o jornal Gazeta do Povo, celebridades diversas visitavam o cassino, figurando entre elas nomes como o da cantora Carmen Miranda, que era amiga do empresário, do cineasta Orson Welles e até do político Juscelino Kubitschek.

Foi o sucesso que Rolla obteve neste ramo que inspirou o título do livro. Joaquim Rolla era uma espécie de rei dos jogos, representados no título do livro pela menção à roleta, modalidade que, como comenta o site de roleta online da Betway Cassino, surgiu na França do século 17, tornando-se, desde então, o jogo de cassino mais popular por conta da elegância e funcionalidade fluida, características que a versão online oferecida pelo mencionado site incorpora. Rolla foi tão bem-sucedido em seus negócios que, não houve na história dos cassinos no Brasil empresário mais influente do que ele. Além dos jogos disponíveis no Cassino da Urca e das celebridades supramencionadas que frequentavam o local e compunham o ar requintado de seu ambiente, o lugar também alavancou a carreira artística de alguns importantes nomes da cultura, como Grande Otelo.

As qualidades do livro

A biografia escrita por João Perdigão e Euler Corradi vai além da história de Rolla – que por si só já vale a pena – e abrange todo o universo dos cassinos nos anos 1930 e 1940. O livro faz uma viagem por diversas histórias, o que o torna uma obra ainda mais interessante. As biografias costumam ter esse objetivo quando são bem escritas. Um exemplo disso é O Diário de Anne Frank, leitura obrigatória para entender melhor alguns detalhes do período da Segunda Guerra Mundial.

Outro detalhe que não passa despercebido são as curiosidades e os pequenos casos que os autores conseguiram encontrar. Esses relatos mostram todas as características de Joaquim Rolla e ilustram como ele conseguiu se transformar em um dos empresários mais lembrados não apenas do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo. Como se vê, os dois autores pesquisaram bastante e não tiveram receio ou pressa de escrever, visto que seu intuito era contar uma história completa. E uma história bem contada no ramo da literatura, como comentou o escritor Beto Junqueyra em entrevista para o Clube, pode ajudar a melhorar a visão de mundo.

O Rei da Roleta – A Incrível Vida de Joaquim Rolla não é apenas um livro sobre o empresário nativo de Minas Gerais que ganhou o Rio de Janeiro. É, na verdade, um pedaço da história do Brasil contada do ponto de vista de um personagem importante. A leitura vale muito a pena, principalmente se você tiver curiosidade de conhecer com um pouco mais de detalhes o passado da indústria brasileira de entretenimento.