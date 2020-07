Variante de vírus da gripe suína é identificado pela Fiocruz no Paraná

Foto National Institute of Allergy and Infectious Diseases/NIH.

A mutação do H1N1 foi encontrada em amostras coletadas de paciente que trabalhava em abatedouro de porcos na cidade de Ibiporã.

Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), identifica uma variante rara do vírus influenza que foi detectada em amostras coletadas de uma paciente que apresentou quadro gripal durante o mês de abril, no estado do Paraná.

Trata-se de uma mutação do vírus influenza A, chamada de H1N2v. Por ser um vírus com potencial pandêmico, o Brasil comunicou a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), representação da Organização Mundial da Saúde nas Américas, no dia 22 de junho.

Embora este tipo de vírus circula entre os porcos, mas pode sofrer mutações e ser capaz de infectar humanos.

A mulher infectada trabalhava em um abatedouro na cidade de Ibiporã.null

Ela se recuperou bem, sem necessidade de hospitalização, após ser tratada com o antiviral oseltamivir (Tamiflu).

Desde 2005, a OMS recebeu apenas 26 notificações dessa variante de influenza A (H1N2)v, sendo duas delas procedentes do Brasil.

Autoridades sanitárias do Paraná abriram uma investigação epidemiológica para saber se outros funcionários do abatedouro podem ter sido infectados.

Eles também vão checar se houve transmissão entre humano, já que um homem que trabalhava no local também teve sintomas respiratórios na mesma época da mulher, mas não foi submetido a coleta de amostras para análise.

Com Informações R7