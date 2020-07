Milagre: Idoso de 74 anos sobrevive ao cair do 8º andar e ter queda amortecida

Segundo a polícia a queda foi amortecida por uma cobertura de acrílico no térreo do edifício. Caso ocorreu em Santos, no litoral paulista.

Um idoso de 74 anos sobreviveu após cair da janela de um apartamento no 8º andar de um prédio residencial no bairro Encruzilhada, em Santos, no litoral de São Paulo. A informação foi confirmada pela Polícia Civil na manhã deste sábado (10).



A queda foi amortecida por uma cobertura de acrílico que fica no térreo do edifício, um verdadeiro milagre.

Segundo a polícia, o acidente ocorreu em um condomínio na Rua Doutor Guedes Coelho no início da noite desta sexta-feira (10). Segundo relatado por uma testemunha à polícia, o aposentado estava em cima de uma cadeira, na área de serviço do apartamento, momentos antes da queda.

Ao despencar do 8º andar, o idoso bateu contra uma cobertura de acrílico, que ficou destruída.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.



Ao chegarem as equipes, encontraram a vítima desacordada no chão. Os primeiros socorros foram prestados pelo Samu ainda no local.

Após o primeiro atendimento, o aposentado foi encaminhado para a Santa Casa de Santos, onde permanece em observação, conforme informaram as autoridades que acompanham o caso.



Até a última atualização desta matéria não obteve retorno a respeito do estado de saúde do idoso.

A causa da queda ainda é investigada pela Polícia Civil, e a ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Santos.

