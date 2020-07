A icônica Rural Willys: Um carro que marcou época, principalmente no campo.

Vamos falar da icônica Rural Willys 1964, foi a precursora dos utilitários esportivos. A vovó das SUV’s modernas. Um veículo com mecânica e estrutura robustas para a família, viagens e para qualquer situação. A qual se tornou um grande clássico brasileiro e um item certo nas garagens dos colecionadores. Marcou a ascensão da Ford no Brasil. Virou uma jóia rara!

Sua história

Após a Segunda Guerra Mundial, a americana Willys-Overland Company criava um novo veículo baseado no Jeep, mas com vocação mais familiar. Surgia a Rural Willys, lançada em 1946 nos Estados Unidos. Medindo 4,59 metros, ela se destacava pelo amplo espaço interno, quantidade de porta-objetos, capacidade para seis pessoas e bom espaço para bagagens, podendo chegar a 2.700 litros com os bancos rebatidos.

Em 1956, a Willys-Overland do Brasil S.A começava a montar a Rural em solo nacional.

A mecânica contava com motor a gasolina de seis cilindros e 2.6 litros, com 90 cv de potência, associado ao câmbio de três marchas e tração 4×4. A velocidade máxima ficava em torno de 130 km/h, dentro da média para a época.

Em 1969 eram oferecidas duas versões: básica e luxo. No ano seguinte a Rural passava a usar o motor 3.0 do Itamaraty, com carburador de corpo duplo e 132 cv (brutos). Porém, o motor 2.6 antigo com comando de válvulas no cabeçote era bem mais leve e acabava oferecendo melhor desempenho, mesmo tendo apenas 90 cv. Rebatizada de Ford Rural em 1972, o primeiro SUV do Brasil sentia o peso da idade, pois já tinha quase três décadas de mercado e a concorrência oferecia produtos mais modernos, como a Chevrolet Veraneio.

Mas em 1977, a Ford encerrava a produção do utilitário, permanecendo a versão picape (chamada F-75) e o Jeep Willys por mais cinco anos.

Na foto capa no volante o senhor Vanio Giordani.