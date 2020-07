Como as bolsas de água quente são aliadas contra o frio

Com a ocorrência de dias mais frios, muitos de nós aproveitamos para tirar a bolsa para água quente do armário e já deixá-la pronta para aquecer a cama ou os pés. É nessa época fria do ano que as bolsas de água quente passam a ser as queridinhas das noites geladas! Elas auxiliam no aumento da temperatura corporal, quando utilizadas nas extremidades do corpo, diminuindo a sensação de frio e beneficiando a circulação do sangue naquele local.

Por meio da termoterapia as bolsas de água quente promovem uma sensação de conforto e bem-estar para os meses mais gelados.

E é durante esses meses do inverno rigoroso que muitas pessoas podem começar a sentir incômodo, como dores pelo corpo, músculos enrijecidos e uma preguiça extra para realizar atividades como ir à academia, por exemplo.

Quem nunca passou um bom tempo, até aquecer os pés gelados e conseguir, finalmente, pegar no sono? Colocar uma bolsa de água quente nos pés, fará com que eles se mantenham aquecidos, relaxando o corpo.

Descobra como acabar com estes incômodos usando a famosa bolsa de água quente:

Podemos, ainda, utilizar as bolsas de gel ou de água quente para aumentar a temperatura da cama ou para aquecer as roupas, antes de vesti-las. As toalhas, também, podem ser aquecidas pelas bolsas, minimizando a sensação de frio ao sair do banho.

Como as bolsas de água quente melhoram a saúde?

Um dos benefícios da bolsa de água quente também está ligado ao calor que ela transmite que pode ser utilizado como um potente analgésico, ocasionando o alívio de cólicas menstruais, tensões musculares, incômodos de origem reumática ou atenuando dores traumáticas, propiciando uma saúde melhor.

Fisioterapeutas recomendam a utilização das bolsas de água quente sobre as lesões, após 48h, para aumentar o fluxo sanguíneo do local e promover um relaxamento dos músculos adjacentes.

Além disto, o calor das bolsas é uma excelente fonte de oxigênio para os tecidos lesionados, que funciona para a recuperação da área machucada.

Nos dias mais frios, o corpo reduz o fluxo sanguíneo das extremidades e com o uso de bolsas de água quente é possível manter a temperatura corporal em níveis adequados. Assim, a utilização da termo terapia auxilia o corpo na tarefa de manter uma temperatura agradável.

Como utilizar as bolsas de talhas quente? Tenha cautela para evitar acidentes .

Antes de utilizar a termo terapia é importante proteger sua pele, envolvendo a bolsa com uma toalha, a fim de evitar queimaduras. Além disso, não ferva a água, antes de colocá-la na bolsa. O ideal é 3 medidas de água quente e 1 medida de água fria.

Cuidados essênciais

Ao utilizar sua bolsa é fundamental conferir o estado de conservação, tanto da borracha, quanto da vedação para evitar vazamentos e proteger o seu corpo. Afinal, o que buscamos são os benefícios do calor, em dias frios, e não queimaduras causadas por água quente!

O cuidado com a temperatura da água na hora de utilizar a bolsa para água quente é essencial para garantir a segurança do usuário. É importante colocar a água que será utilizada na bolsa em um outro recipiente e para cada três medidas de água fervente, é indicado adicionar uma medida de água fria. É essa mistura que garante a temperatura ideal para a aplicação terapêutica da bolsa.

Também é muito importante antes de aplicar a bolsa na pele, verificar se ela não apresenta vazamentos, deformações ou rachaduras, ou se tem as paredes pegajosas. Caso apresente alguma dessas características, a bolsa pode estar danificada internamente e será necessário descartá-la.

Após enchê-la e fechá-la, é importante deixar o bocal voltado para baixo para verificar se está bem fechada e não apresenta vazamentos.

Ao aplicar a bolsa para água quente é indicado envolvê-la numa capa ou toalha, tomando cuidado para proteger a pele.

Portanto, faça das bolsas de água quente um instrumento que possibilite aproveitar a estação mais fria do ano.

As bolsas são encontradas em farmácias e podem ser adquiridas na internet também. Com essa alternativa, a compra de medicamentos e itens de saúde se torna muito mais fácil.

Com informações Drogaria Olivieiro