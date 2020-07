Atitude, a melhor forma de prevenção

Em janeiro de 2020 os programas de televisão e sites jornalísticos informavam sobre o surgimento de um vírus, que até então era pouco conhecido. Os primeiros casos de Coronavírus foram na China, quem poderia imaginar que iria tomar a proporção que tomou? A princípio não parecia algo preocupante, porém na China já se observavam os impactos. O vírus se propagou e percorreu o mundo, algumas pessoas dizem que é mais rápido que fofoca. Em 26 de fevereiro o Ministério da Saúde confirmava o primeiro caso de Coronavírus (Covid-19) no Brasil.

No dia 17 de março todo o Estado de Santa Catarina começou a quarentena, por meio de um decreto assinado pelo Governador do Estado depois da constatação que o vírus se transmitia de forma comunitária. Naquele dia havia 7 pacientes com Covid-19 e nenhuma morte, hoje o Estado ultrapassa 46.050 casos confirmados e 534 mortes. Qual foi o agravante para os números terem aumentado tanto?

Algumas hipóteses para responder a pergunta anterior: quando a quarentena começou algumas pessoas pensaram que seria um momento de descanso e saíram viajar; o não uso de máscara no início foi uma preocupação e o uso equivocado também; mesmo sabendo que o recomendado era sair somente quando fosse necessário a polícia teve que intervir em alguns lugares onde tinha excesso de pessoas, o que contribuía para a transmissão e propagação do vírus.

Além de impactar na saúde das pessoas a pandemia vem agravando a economia de muitos países. No Brasil o número de desempregados aumentou, alguns salários diminuíram e empresas fecharam. O governo vem dispondo de um auxilio emergencial para os trabalhadores autônomos e não registrados, que pode chegar a 1.200, 00 reais. A educação foi flexibilizada, está acontecendo por meio de recursos e programas tecnológicos.

O isolamento social é um desafio, principalmente para o povo brasileiro que é bastante receptivo e gosta de festejar. Não poder ver avó, avô, mãe, pai, é muito difícil, a saudade dói, mas acredito que seja mais fácil se distanciar e tê-los bem e vivos, do que estar juntos correndo o risco de ficarem doentes e não saber se terão leitos em hospitais se precisarem.

O município de Lages foi um exemplo, por ser a única cidade com mais de 125 mil habitantes sem nenhuma morte por Covid-19, infelizmente o primeiro óbito por Coronavírus aconteceu, registrado no dia 8 de julho, os números de casos confirmados e de internados pelo vírus também estão aumentando, o que preocupa a população.

Em qualquer jogo coletivo os grupos se unem buscando a vitória, na batalha contra o Coronavírus temos que nos unir. Não me refiro a se juntar para criar estratégias, até porque elas já foram criadas, o que precisamos agora é fazer, temos que usar máscara, passar álcool em gel, ficar em casa, ter o mínimo de contato com as pessoas. Não vamos deixar pra depois, porque pode ser tarde.

O objetivo do texto não é te deixar com medo, mas mostrar que suas atitudes podem ter um grande impacto na vida de outras pessoas. Quando tudo começou lá na China alguns amigos pensavam que o vírus não era tão preocupante e de repente o se espalhou pelo mundo, chegou em nosso País, Estado, cidade, não vamos deixar que chegue em nossa família para começar a se cuidar.

O Coronavírus apagou luzes, parou cidades, fez com que vizinhos se conhecessem, fez lágrimas rolarem, abraços se separarem, a saudade apertar, de uma forma triste fez com que as famílias se unissem, transformou casas em lares novamente, sim o Covid-19 existe. Então, se proteja e cuide de quem você ama, vamos ter esperança, que tudo isso passe e nos torne mais fortes.

Por Edilene Antunes