Alerta! Mãe faz desabafo após filho pequeno queimar a córnea em acidente com álcool gel

Uma mãe de Campinas publicou um desabafo nas redes sociais após o filho sofrer um acidente com alcool em gel e contou que a válvula de pressão estourou causando o incidente, com isto fez um post em suas redes sociais alertando as mães para este risco de situações como a qual ela viveu. Moradora de Campinas, Camila Mendes contou que o pequeno Bento acabou com a córnea do olho direito queimada após a válvula de pressão do frasco dar defeito.

Gostaria de fazer um alerta aos pais de crianças e até mesmo adultos, quanto ao uso de álcool gel. Na sexta feira o Bento foi higienizar as mãos com álcool gel da marca Assepgel 70% álcool, quando ao apertar a válvula havia pressão e acabou espirrando em seu olho direito. Ele chorou muito, corri lavar com água corrente, a princípio tratei como se fosse shampoo ou sabonete e nao melhorou, ele continuava chorando e até tremia de dor e me pediu que levasse ele ao médico”, começou ela.

Bastante preocupada, a mãe relata que o acidente foi grave e o menino precisou passar por um procedimento médico invasivo por conta de uma queimadura no olho.

Chegamos ao oftalmologista e a médica verificou que a córnea do Bento havia queimado quase inteira por conta do álcool, então houve a necessidade de sedação para a retirada de todo o resido do olho e foi liberado com os medicamentos necessários (antibiótico em colírio e Tramal para dor pois era muuuuita dor). O anestesista falou que não sabe como ele aguentou tanta dor, não era ardência era dor mesmo.”

Camila contou que o filho continua a sentir o olho mesmo após mais de 48 horas após o acidente. “Após três dias, o Bento continua com dor sem abrir o olho, mas a cicatrização está evoluindo e se Deus quiser mais alguns dias estará 100% recuperado. Entao esse é o relato dessa experiência horrível do meu pequeno, porém, compartilho para que outras crianças não passem pela dor que ele sentiu…”, finalizou.