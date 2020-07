Diego do Flamengo visita a Vinícola Monte Agudo em São Joaquim e a Serra do Rio do Rastro

Que esteve passeando recentemente pela região da Serra Catarinense foi o grande astro do Flamengo o meia Diego Ribas que veio com a família para o encantador cenário da Serra do Rio do Rastro, na magia única do Rio do Rastro Eco Resort e também aproveitou para um passeio inesquecível por São Joaquim e para degustar os excelentes Vinhos da Monte Agudo.

“Tivemos o prazer de receber o querido casal Diego Ribas e Bruna Letícia para o nosso tradicional almoço com vinhos!

Eles provaram e aprovaram os nossos vinhos, levando alguns na mala, assim como as delícias preparadas pela Chef Kathia Rojas que valoriza os ingredientes da região.

Esse almoço foi daqueles momentos inesquecíveis na presença de boas companhias que vamos guardar com carinho 🤗” Declarou o staff da Vinícola Monte Agudo em seu Instagram

Foto: Osana Rosa