Sorriso de Vitória: Chico vence a Covid: Eles vêm ao mundo para nos ensinar tanto. Eu olho para o Chico e os problemas se apagam! Relato da mãe

“Foto: Reprodução/Facebook Daniela Guedes Bombini”

Em meio a tantas notícias tristes, vamos falar de vida, de Vitória, deste lindo menino, o super Chico, famoso nas redes sociais, o pequeno Francisco Guedes Bombini, de 3 anos, é mais um dos brasileiros a superar a Covid- 19. “Super Chico”, como é conhecido pela história de luta pela vida

com síndrome de Down que ficou conhecido nas redes sociais, superou o coronavírus depois de passar 13 dias internado na UTI de um hospital particular de Bauru.

Francisco Guedes Bombini nasceu prematuro e morou por seis meses no hospital. Passou por sete cirurgias por causa de problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo, mas, segundo a mãe Daniela Guedes Bombini, em todos ele saía com um sorriso no rosto.

“Eles vêm ao mundo para nos ensinar tanto. Eu olho para o Chico e os problemas se apagam. Ele é o mais puro amor e nos traz uma paz, uma alegria”, conta a advogada de 45 anos.

Foi ainda no hospital que ele acabou ganhando o apelido de Super Chico, nome inspirado nos heróis e em São Francisco de Assis.

Na quarta-feira (22), ele venceu mais um desafio. Segundo o G1, o bebê continuará os cuidados médicos contra a Covid-19 em um leito de enfermaria.

Hoje [quarta-feira, 22] está fazendo 14 dias de quando se iniciaram os sintomas. E não é que acabamos de receber a feliz notícia de que ele não transmite mais [a Covid], pelo tempo discorrido! Estamos indo para a pediatria, porque ele ainda vai precisar ser avaliado na gastro, mas o que é certo é que CHICO VENCEU A COVID!!!”, escreveu a advogada nas redes sociais.

Já até voltou a ser um leão aqui, está soltando seus gritinhos, porque sente, certamente, tudo o que está acontecendo! Chico veio mesmo para nos ensinar, tenho muito orgulho do meu super-herói”, comemorou.

Com informações do G1.