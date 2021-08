Exposição Nacional Virtual Devon e Bravon contará com mais de 60 animais de cabanhas catarinenses e gaúchas

Admissão e produção de videos começa no próximo final de semana



Começa no próximo sábado, 28 de agosto, o período para os exames de admissão e produção de vídeos dos animais inscritos na primeira edição da Exposição Nacional Virtual Devon e Bravon. O evento inovador, que terá julgamento 100% virtual, é promovido pela Associação Brasileira dos Criadores de Devon e Bravon (ABCDB).

Mais de 60 animais, entre machos e fêmeas, foram inscritos. Da raça Devon, são 42 exemplares de argola e quatro trios de rústicos. Entre os Bravon, dois exemplares de argola e um trio de rústicos. O prazo de inscrições, que havia sido prorrogado, encerrou no último dia 22.

O próximo passo é o criador acionar o inspetor técnico da raça, na sua região, que tem até o dia 4 de setembro para ir à propriedade realizar os vídeos e confirmar a inscrição. O presidente do Conselho Técnico na ABCDB, Lucas Hax, informa que os profissionais já estão orientados. “Os vídeos serão todos no mesmo padrão e os mesmos enquadramentos, para que o jurado tenha condições de realizar a avaliação. O técnico também fará o equivalente ao exame de admissão em uma feira presencial, realizando as medições e checagem das informações na inscrição de cada exemplar. Ele será os olhos do jurado e dos participantes”, detalha. Para garantir a integridade do julgamento, só serão aceitos os vídeos oficiais enviados pelos técnicos.

O jurado será Jaime Tarouco, zootecnista e professor da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que fará a avaliação ao vivo. O evento ocorre nos dias 29 e 30 de setembro, com transmissão no canal do YouTube da ABCDB e pelo Facebook da entidade.

Dois comentaristas, que também estarão on-line, vão acompanhar a apresentação de cada lote, explicando ao público as características desejáveis e critérios que são importantes na avaliação das raças Devon e Bravon. A exposição virtual reúne exemplares de 14 cabanhas dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo a presidente da ABCDB, Simone Bianchini, a entidade acredita no sucesso do evento, que também ocorre em setembro, poucas semanas depois da Expointer. “São dois eventos grandiosos e duas vitrines importantes para os criadores. Ao mesmo tempo em que estamos providenciando a presença das raças na Expointer, já estamos organizando a exposição on-line, que será a primeira oportunidade de integração entre criatórios gaúchos e catarinenses”.

Crédito da ilustração: divulgação ABCDB