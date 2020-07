Conheça as frutas que jamais pode dar ao seu cão

A grande maioria dos cães gostam de comer fruta e a verdade é que a maioria é bastante saudável para os patudos, porém algumas podem ser fatais.

Mas tenha muito cuidado, pois segundo os especialistas, comer frutas, além do risco de se engasgarem, determinadas frutas podem provocar intoxicações graves, diarreia, vómitos, febre, convulsões, dificuldade para respirar, alteração dos batimentos cardíacos e, nos casos extremos, a morte.

Veja as frutas que jamais pode dar ao seu cão:

Uvas: As uvas são tóxicas para os rins dos cães. A ingestão desta fruta pode causar problemas renais, diarreia, vómitos e morte. não pode ser oferecida porque podem causar graves problemas renais, levando, inclusive, o cão ao óbito, como já foram registrados alguns casos. Considere, também, a uva passa como um dos alimentos que devem ser mantidos bem longe!

Figo: O figo tem o potencial de provocar reações alérgicas severas, vómitos e diarreia.

Tomate: O tomate é outra fruta que não é aconselhada para os cães, nomeadamente a variedade mais verde que contém uma toxina perigosa para o animal que causa o batimento irregular do coração, vómitos e diarreia.

Laranja: conhecida por ser uma fonte incrível de vitamina C e consumida pelos humanos sem nenhum problema, pode piorar o quadro de gastrite do seu animal, principalmente por ser um problema de saúde que poucos tutores conseguem identificar.

A casca da laranja também pode acabar machucando a boca, causando ferimentos parecidos com leves queimaduras.

Abacaxi: enfrenta o mesmo problema em relação à casca. Mas, nesse caso, pela superfície possuir várias “pontinhas”, podem machucar muito todo o caminho que percorrer dentro do corpo. Quanto à acidez, pode iniciar o mesmo quadro de problemas estomacais.

Abacate: além de trazer problemas para o sistema gastrointestinal, possui uma substância tóxica, chamada Persina, que pode causar vomito e diarreia.

A maçã se pode comer exceto a sementes de maça: a fruta em si é ótima para dividir com seu melhor amigo! Mas fique atento às sementes, que contém cianeto.

IMPORTANTE

Não exagere na quantidade de frutas, tudo em excesso faz mal, sempre retire as sementes pois tem ácido cianídrico que faz mal para seu pet e sempre que possível opte por frutas orgânicas.



LEMBRANDO

Agora que você já sabe quais as frutas que não devem passar nem perto do seu cão. Sempre consulte seu veterinário em relação à introdução de frutas na dieta do seu cão, assim você evita qualquer tipo de problema.