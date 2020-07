Concurso PRF: Diretor confirma autorização e edital até 2021 para prover em 2022

Uma notícia para os concurseiros de plantão, o concurso, certamente mais esperado e concorrido, o da Polícia rodoviária Federal, esta para ser autorizado para 2021. No sábado, 25 de julho, o diretor-executivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), José Lopes Hott Júnior, falou sobre o próximo concurso público da corporação durante uma live em seu perfil no Instagram.

De acordo com o diretor, a programação para o novo concurso da PRF 2021 prevê que o edital seja autorizado e lançado até 2021. Tudo isso para que os provimentos aconteçam a partir de 2022, ano previsto para serem realizados dois cursos de formação na Universidade da Polícia Rodoviária Federal (UniPRF).

A programação para o concurso PRF 2021 de policiais prevê autorização, edital e formação até 2021. Isso para que sejam possíveis os provimentos a partir de janeiro de 2022, ano em que também seriam realizados mais dois cursos de formação.

A Polícia Rodoviária Federal tem expectativa de abrir 2.634 vagas a nível nacional. De acordo com o diretor-executivo, as declarações do presidente Jair Bolsonaro, na última sexta, 24 de julho, prevendo novas formações de PRFs em 2022, estão de acordo com o que a corporação propôs ao Ministério da Economia quando solicitou o seu concurso público.

“Quando apresentamos esse pedido de concurso ao Ministério da Economia, nós apresentamos também um cronograma.

Esse cronograma envolve algo próximo entre 450 e 500 dias a depender da época do ano em que se autorize. Considerando a primeira turma do novo concurso em janeiro de 2022, a gente começa a fazer uma contagem regressiva para entender quando é que teríamos que soltar o edital. Claro que isso depende de autorização do Governo Federal.”

De acordo com Hott, o cronograma elaborado pela corporação foi feito tendo por base a Lei Complementar 173, que restringe, até dezembro de 2021, contratações para repor vacâncias que surgiram após a publicação da lei. A medida foi tomada por conta da pandemia do coronavírus.

O cronograma, segundo o diretor, é pensado para prover novos policiais a partir de 2022. Esse cronograma, no entanto, estima-se que o edital seja autorizado e publicado até 2021.

O prazo é para que haja entre 450 e 500 dias até o provimento da primeira turma, que, de acordo com José Hott Júnior, está previsto para janeiro 2022.

Claro que esse cronograma pode ser objeto de ajuste, mas é a proposta enviada pela PRF. E também não existe nenhuma contradição entre a fala do presidente e o pedido que a PRF fez. A fala do presidente é que só podemos prover cargos em 2022 e estamos alinhados nisso”, disse.

Informações Notícias Concursos