Bonecos de geada marcam temperaturas negativas: O simpático Geanildo ou o boneco assustador

O frio intenso sempre traz belos registros de temperaturas negativas no amanhecer na Serra catarinense, estes dias gelidos são marcados, muitas vezes, pela presença da figura ilustre do Geanildo, um simpático boneco de geada, destacando sempre o frio de São Joaquim, na Serra catarinense, o sucesso do “Geanildo” é tanto que ele ja ganhou o coração de muitos fãs ao viralizar nas redes sociais. Eis que surge uma nova figura no amanhecer gélido no Sul do Brasil, lá no Rio grande do sul, em Cachoeira do Sul, também surgiu um ilustre, porém nada simpático, tem ares assustador, muitos lembraram o personagem maligno Lord Voldemort da série de sucesso de livros e filmes do bruxo Harry Potter. Uma seguidora recordou que lembra a pintura “O Grito” de Edvard Munch.

O Grito é uma série de quatro pinturas do norueguês Edvard Munch, 1893. A obra representa uma figura andrógina num momento de profunda angústia e desespero existencial.

Itamar Luz criou o instigante boneco de gelo, que deu o que falar nas redes sociais, feito com a geada no amanhecer do dia 1 agosto em Cachoeira do Sul.

Personagens que foram comparados ao personagem maligno Lord Voldemort . E também a pintura O Grito de Edvard Munch.

Já o estiloso e simpático “Geanildo” popular no inverno, quase sempre da o ar da graça, presente nos registros do artista caçador de geadas Mycchel legnaghi.

Não importa o sentimento que passam, todos representam o frio intenso no Sul do Brasil, e para existirem estes instigantes personagens seus criadores, se submetem a congelar as mãos, expostas a temperaturas negativas, para criarem estes divertidos personagens que são com certeza o símbolo do inverno, mesmo que nao sejam feito de neve o que torna ainda mais crucial até os fazerem para alegria de quem os vê. A arte traz sentimentos, sensações, viva à arte!