Uniplac realiza primeira colação de grau online em sua história

A pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, está mudando a rotina de muitas atividades e as formaturas começaram a ser realizadas através de videoconferência, assim aconteceu na Universidade do Planalto Catarinense em Lages, onde realizou a cerimônia online de formatura de alguns cursos. Os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Odontologia e Tecnologia em Automação Industrial realizaram neste mês de julho a formatura de 25 alunos. Pela primeira vez em 61 anos da Uniplac, a colação de grau aconteceu online, devido à pandemia do novo coronavírus.



A solenidade foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Google Meet, com cada um dos formandos de suas casas e com a presença do Reitor Kaio Amarante que realizou a outorga de grau dos concluintes. “Foi desafiador, um momento inusitado e que comprova como a Uniplac está alinhada com o novo normal”, afirma Professor Kaio. “Foi emocionante sentir a vibração das famílias em participar, como também, a alegria dos alunos vendo a realização dos seus sonhos concretizada”.



Em seu discurso o Reitor Kaio Amarante, dedicou a solenidade de formatura, ao Professor e Médico Jonas Coelho Lehmkuhl, uma das vítimas do novo coronavírus. “É importante nesse momento mantermos a serenidade, a calma e a cautela, pois coisas muito graves estão acontecendo, e o que antes eram estatísticas do Brasil, agora se tornaram fatos pessoais”, afirma. “São nossos amigos e parentes que estão sofrendo com essa mazela do coronavírus. E é esse o sentimento que a Uniplac quer transmitir para todos os nossos alunos: Muita responsabilidade para que possamos sair saudáveis e mais fortalecidos destes dias, meses difíceis”.



A equipe de comunicação da universidade ficou responsável pelo trabalho de viabilização da captação e edição das imagens. ” Foi um evento inédito para nós, mas nossa equipe técnica trabalhou para fornecer aos formandos e suas famílias uma cerimônia memorável e que ficará na história da Serra Catarinense através do vídeo produzido”, conta Professor Kaio.



Esse foi o primeiro passo de muitos novos momentos inovadores que chegarão junto com este segundo semestre de 2020. “Essa solenidade demonstra para a comunidade serrana que a Uniplac nunca parou e está trabalhando com os alunos de forma digital e síncrona, inclusive no encerramento desta etapa para esses formandos, que tiveram a conclusão do seu curso no momento mais atípico da história da instituição”, ressalta Kaio Amarante.



No calendário de eventos da universidade, há a previsão de futuras colações de grau, mas a universidade adianta que todas estão em análise e vão depender de como estará a situação da pandemia. “Seguiremos à risca todas as determinações e orientações dos decretos de enfrentamento à pandemia, sejam eles federais, estaduais ou municipais”, conclui o Reitor.

Veja o vídeo da colação de grau online

Fonte Acessoria Uniplac