Recordando a doce infância: Sua mãe deixava você ir comprar doces num lugar assim?

Duas coisas lembram infância como nada mais neste mundo: brinquedos e doces. É deste segundo item que falaremos aqui hoje. Não existe fase melhor do que a infância. É quando colecionamos histórias que ficam guardadas na memória e no coração para a vida toda, podermos recordar dos doces momentos de nossa infância.

Recordar a infância é a mais doce forma de ser feliz novamente.

Falar ou recordar dos tempos de infância, das cores, dos sabores, das aventuras de ir até uma venda mais perto da nossa casa para buscar guloseimas era a maior alegria, quando nossa mãe deixavamos ir até a venda.

É uma fase com muita pureza e cheia de aprendizados e é quando os pequenos descobrem cada dia uma coisa nova e os olhos brilham por estas descobertas.

As vezes se não estava aberta podíamos bater na porta do vendedor que logo abria para não deixar as crianças com vontade …Era um tempo mais tranquilo e seguro certamente. Pois hoje dia complicado deixar uma criança sair sozinha , mesmo sendo perto de casa, haja visto muitos riscos seja no transito como muita maldade por aí.

Para quem acredita que a infância nos anos 1980 e 1990 era muito melhor que a atual, é um alívio pensar que algumas guloseimas, que ainda estão à venda. Por outro lado, não há como negar que dá saudade de clássicos de guloseimas que pedíamos para nossa mãe deixar irmos à venda pertinho da nossa casa para comprar doces.

Era uma felicidade, irmãos iam de mãos dados ao encontro da felicidade achar “doces”.

O doce sabor das lembrança estão vivas em nossos pensamentos

Fechamos os olhos para ver na memória a felicidade guardada no tempo. Sorrisos e muita alegria brincadeiras e grande folia.

Lembrarmo-nos, assim com saudade, mas sem tristeza, afinal a fé, a esperança e as boas lembranças são nosso conforte nestes tempos de pandemia.