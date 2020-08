Falta de consciência: Às vésperas do dia dos pais, o comércio ficou movimentado em Lages

Foto: Márcio Proença

O Centro de Lages chamou atenção, neste sábado (8), em Lages na Serra catarinense, pela falta de consciência por parte dos lageanos, comércio tem filas e corredores movimentados na véspera do dia dos pais, em plena pandemia, onde o foco voltado para não haver aglomerações, evitando dessa maneira a disseminação do vírus da Covid 19.

Centro de Lages, movimentadíssimo, inclusive com filas enormes nas portas de alguns estabelecimentos de preço único (dez reais).

Em alguns supermercados estiveram lotados, com filas enormes no lado de fora aguardando para entrarem. O alto movimento nos supermercados evidencia que o churrasco em família está programado para acontecer no meio dia de amanhã, domingo (09 de agosto) em comemoração ao dia dos pais. Só não pode esquecerem que até esse tipo de comemoração está proibida conforme consta no Decreto assinado pelo prefeito Antônio Ceron, e quem descumpri o regramento contido no Decreto, está sujeito a receber visitas inesperadas para o almoço (Força de Segurança), e pagar uma conta salgada pelo almoço do dia dos pais. Pois a multa para quem desrespeitar o Decreto é de 10 UFML´s (Unidade Fiscal do Município de Lages), o que representa um valor de R$ 3.540,00.

O melhor presente neste momento para quem você ama é resguarda-la, ptroteja-la neste momento de pandemia. Não é momento para visitas à família principalmente os que estão no grupo de alto risco .

Com informações Aqui da Será