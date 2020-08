Frio!!! “Dia dos Pais” amanhece a -8.5ºC na Serra Catarinense

O Amanhecer do Dia dos Pais foi extremamente frio na Serra Catarinense que ficou abaixo de Zero e obteve novamente o registro de geada.

O Vale do Caminhos da Neve, ha cerca de 3km do centro de São Joaquim, amanheceu recoberto por uma considerável camada de gelo, deixando tudo branquinho como a tipicidade do inverno na Serra Catarinense.

A menor temperatura foi registrada pela Rede de Estações Keiser na localidade de Terra do Gelo, em Bom Jardim da Serra que acentuou a marca de -8.5ºC.

A Serra Catarinense está registrou temperaturas negativas e geada em todos os dias de agosto de 2020 até então.

Segue muito frio no amanhecer em áreas altas de SC. 12 dias seguidos com marcas negativas e 5 dias seguidos na faixa dos -4/-8°C!

Mínimas abaixo de 6°C (Estações padronizadas (governo e particulares):

-8,5 B.Jardim*

-3,8 Painel/G.Hugen

-3,1 S.Joaquim*

-1,6 Urubici**

-1,1 Urupema**

-1,0 Vargem Bonita*

-0,9 L.Régis*

0,2 Fraiburgo/Roberto

0,3 Rio Rufino**

0,3 Água Doce*

2,0 Bom Retiro**

2,2 Curitibanos/UFSC**

3,9 Caçador**

4,3 Ibiam**

4,3 Vargem**

4,6 Frei Rogério**

4,6 Lages**

4,7 Ponte Alta do Norte**

4,9 Videira**

5,0 Monte Castelo**

5,0 Rio das Antas**

5,7 Monte Carlo**

5,8 Brunópolis**

5,9 Joinville/serra/DSoares

5,9 Otacílio Costa**

9,6 Florianópolis**

*Estações Keiser

**Epagri

(Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer – Climaterra/Central do Tempo)

Veja as imagens:

Geada no Vale da Invernadinha por Carolina Oliveira:

Geada no Vale do Caminhos da Neve por Mycchel Legnaghi

Veja o Vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online