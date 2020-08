Socorrista do SAMU abraça e conforta morador de rua, em Orleans.

Na noite de terça-feira (08), a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Orleans mostrou porque são chamados de ANJOS.

Durante o atendimento de uma ocorrência no município de Orleans, um dos integrantes da equipe de socorro, Eduardo, abraçou a pessoa socorrida mostrando que ela estava em segurança.

A foto “viralizou” nas redes sociais por se tratar de um morador de rua que havia sofrido um desmaio.

O SAMU é uma ferramenta essencial à disposição da sociedade que tem como objetivo o atendimento rápido e eficiente às vítimas.

Percebemos através de nossas reportagens, quando noticiamos acidentes, que os profissionais do SAMU de toda nossa região estão intimamente voltados a lidar com os extremos, com momentos de grandes dores e dificuldades.

Preparados para diante das maiores complexidades, ter equilíbrio para atuar e dar o melhor de si pelo outro. Eles precisam ser objetivos e racionais para tomar decisões e lidar com os imprevistos de maneira que isso não os impeça de trabalhar.

Mas também precisam ser profundamente humanos para entender os pacientes e confortá-los.

