Fim do mistério sobre a sombra de uma freira que apareceu na janela do Colégio Santa Rosa de Lima

Na noite do dia 26/08 repercutiu nas redes sociais do perfil @lagesmilgrau imagens da fachada do Colégio Santa Rosa de Lima, onde aparecia uma sombra no então conhecido sótão do colégio, vindo à tona lendas relacionadas a histórias e crenças populares. Anabelle? Laboratório de Vídeo? Nada se passou de uma ação de marketing de Guerrilha. E foi com essa estratégia e com bastante criatividade e planejamento, que os olhos se voltaram às janelas do Colégio Santa Rosa de Lima.

“Utilizando dessas táticas que conseguimos fazer com que a informação tenha alto teor de viralização nas redes sociais, e leve o nome do produto ou serviço, no caso a imagem do nosso Colégio”, afirmou o coordenador de Marketing do Santa Rosa de Lima, Diogo Schimitz.

O Marketing de Guerrilha é muito conhecido pelo seu poder viral nas redes sociais, em menos de 24 horas após a postagem das imagens no perfil do Lages Mil Graus, alcançou centenas de pessoas e rendendo comentários hilários, como alguns mostrados ao longo dessa matéria.

Com um contexto histórico tendo mais de 100 anos, muitas pessoas, histórias e lendas, se passaram pelos corredores da Instituição. Muitas são as memórias afetivas do colégio e o carinho da população lageana pela sua história e por sua presença no coração da cidade.

Essa ação teve como intuito chamar atenção para a nova iluminação da fachada, mudança que veio para somar com as comemorações dos 119 Anos do Colégio Santa Rosa de Lima.

Informações Colégio Santa Rosa de Lima