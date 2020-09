A princípio, parece mentira, já que estamos em campanha pré-eleitoral. Eu mesmo custo a acreditar, principalmente em Florianópolis, Ilha de Santa Catarina, onde costumeiramente se governa de costas para o mar e promessas são seculares, nunca são cumpridas. Por exemplo, se passaram mais de 20 anos para que pudéssemos passar sob a Ponte Hercílio Luz.

A saber, essa mesma notícia foi dada em 1º de Setembro de 1989. Se passaram apenas 31 anos e nada foi feito. Da mesma forma, o Esperidião amim nunca armou seu guarda-sol na Beira-Mar Norte, conforme sua própria promessa.

Então, segundo o Presidente da Santur, Leandro “Mané” Ferrari, foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado, por unanimidade, a homologação do vencedor da licitação que vai construir o tão sonhado e trabalhado Parque Marina Beira-Mar Norte.

Florianópolis terá seu tão sonhado Parque Marina Beira-Mar Norte – Leandro Mané Ferrari – Foto Divulgação

“De fato, uma luta e uma bandeira que abraçamos a muito tempo e que hoje começa a ganhar novos rumos e colocará Floripa e Santa Catarina em um novo patamar turístico, gerando mais emprego e renda para todos. Portanto, vamos em frente o trabalho continua! – Definitivamente, um sonho… que foi feito com muito trabalho e empenho de todos que nunca desistiram de acreditar que nosso bem maior esta no mar, e que a economia do mar pode de fato mudar uma cidade que acredita e se vira de frente ao mar”.

Acima de tudo, desenvolver a chamada economia do mar em seus quatro pilares. Sendo assim, foi esse o principal objetivo da primeira reunião de aproximação entre a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) e o consulado britânico no Rio de Janeiro. De tal forma que, na conversa virtual, com o cônsul honorário, Michael Delaney, e também Laura Matucci e Ana Terra Higino, que integram o consulado, o presidente da Santur, Leandro “Mané” Ferrari iniciou as tratativas para apresentar ao trade náutico catarinense possíveis parceiros para investimentos privados no Estado.

Segundo Laura Matucci, que atua com o setor náutico do consulado britânico, esse é o momento de aproximação com Santa Catarina para trazer investidores ingleses para atuarem com as empresas catarinenses. Desta forma, a Santur que representa um importante pilar desta economia que cresce em todo o mundo, o turismo, irá conjuntamente com GT Náutico trabalhar as possíveis parcerias e auxiliar nos anseios de empresários britânicos para, assim, possivelmente se encaixar em projetos futuros. Além disso, a Santur deve ampliar a sua promoção turística na área náutica em eventos e feiras realizadas na Inglaterra. Em um primeiro momento, há a possibilidade de ser montada uma comitiva com empresários do setor, à convite da Embaixada, para, quando os eventos estiverem liberados diante da pandemia, ter a presença da Agência na Southampton International Boat Show prevista para acontecer em 2021.

Southampton International Boat Show – Foto: divulgação

– “Essa aproximação com mercados internacionais, como já fazemos muito bem com a Itália e Espanha, por exemplo, é fundamental para a chamada economia do mar. Os caminhos existem e queremos proporcionar o máximo possível para que o setor náutico tenha esse diálogo com empresas britânicas e, ao mesmo tempo, para que possamos promover o nosso Estado na Europa” – destacou “Mané” Ferrari. Nas próximas semanas, uma nova reunião deve acontecer, mas, desta vez, além da presença da Santur também com a participação dos integrantes do GT Náutico, que é formado por lideranças municipais e empresários voltados ao setor náutico.

