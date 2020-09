Como fica o coração do fruticultor diante do medo das intempéries do tempo.

O Coração do fruticultor na serra catarinense diante das intempéries do tempo.

Começando o ciclo novo, nova safra que se inicia, os fruticultores sempre pensando na melhor qualidade, melhor produtividade, e sempre esperando bastante lucro, pois ano após ano a espera sempre é do ano seguinte, do fruticultor de pequeno porte, fruticultor familiar, sempre espera a próxima safra pra ver se sobra lucros dos seus custos.



E com a chegada do ciclo novo, os insumos mais caros por motivos de que o valores sobe com o dólar, e como todo mundo sabe que o dólar esta alto, bem lá em cima, já começa a temporada no vermelho, com prazo de safra para pagamento dos insumos e defensivos agrícolas para a safra. Seguro para prevenir o granizo , é a primeira coisa que se passa na sua cabeça, que é obrigatório fazer, como diz um velho fruticultor é melhor prevenir do que remediar, e nesses momentos que o coração fica apertado, não só o coração, mas o bolso também; a mas é a safra passada cadê? ………. vocês leitores devem estar pensando? ……., Pois é assim! se deu bastante produção, e o preço ajudou ainda sai no lucro , e se deu pouca produção e o preço não ajudar! Ai como que toca ……… ! Cabeça erguida coração acelerado e sempre esperando a próxima safra! Assim que toca ! essa semana tem previsão de geada!!!

Meus esposo está dizendo que vai ficar a noite toda pulverizando pra não perder.

A preucupação é muito grande.

Se ela vai vir ou não , não temos certeza, mas os fruticultores familiares tem seus sonos atrapalhados com essa noticias, isso se chegar acontecer seria prejuízo,

Seguro não tem, o que tem que fazer é queimar pneus em roda do pomar para o favor do ar quente espantar, e pulverizar com aminoácidos a noite inteira.

Ainda bem que existe previsão do tempo para nós alertar. Pois, nesta fase se deu a geada produtor perde tudo. Muito triste .



A geada que infelizmente é a que já deixa muitos fruticultores no prejuízo, é a que todos dizem – geada de todos os santos 1° de novembro , os fruticultores ficam de coração apertado até meados de novembro .



Como diz Galvão Boeno “Aja coração”, não é copa do mundo, mas aja coração pra aguentar os intemperes da natureza ! isso é consequência do ser humano, mas isso já é outra historia !



Pedimos para as forças divinas que interceda por nos, ilumime e abençoe proteja ! Deus sabe o que é melhor ! Sabemos que a natureza as vezes é implacável!

Amigos leitores pensamentos positivos! para que todos possam ter uma grande safra!

Por Carolina Almeida Lima