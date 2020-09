Caminhão de ferragem é autuado com excesso de peso na Serra do Rio do Rastro

Na manhã desta segunda-feira (21) a guarnição do 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária deparou-se na Serra do Rio do Rastro com o caminhão VW/24.280, do município de Laguna, com problemas mecânicos.

Ao observar a carga do mesmo, (carga de ferragens) a guarnição percebeu que ele estava com excesso de peso, fato este confirmado após análise das notas fiscais que apontaram um total de excesso de peso de 3.690kg.

O referido veículo foi autuado como preconiza a legislação de trânsito, foi efetuado o trasbordo do excesso de peso e o veículo foi liberado para seguir viagem.

Com informações do 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra