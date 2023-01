Grupo de dez turistas fica ilhado em cachoeira em SC; resgate durou 13h

Um grupo de dez turistas, incluindo crianças e adolescentes, foi resgatado em uma cachoeira de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, após ficarem ilhados. Devido à complexidade, o resgate iniciou na noite de domingo (15) e foi finalizado na manhã desta segunda-feira (16), segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Todos foram retirados sem ferimentos, em operação que durou cerca de 13h.

Eram dez turistas, incluindo crianças no grupo, que ficaram ilhados após o fenômeno conhecido como cabeça d’água, ou seja, o aumento rápido e repentino do nível de rios e cachoeiras, devido a chuvas nas cabeceiras ou em trechos mais altos do percurso. O local da ocorrência é conhecido como Cachoeira do Salto do Rio Vermelho, na comunidade da Vargem do Braço.

A equipe do GBS resgatou inicialmente cinco das vítimas, levando-as para um local seguro. Na sequência os bombeiros realizaram uma trilha por cerca de uma hora até o local em que as outras cinco vítimas estavam.

Por conta da dificuldade do acesso, com três quedas de água no caminho, a localização das vítimas foi alcançada por volta da meia noite de hoje, 16. Porém, elas estavam na outra margem e como era necessário atravessar o rio, com forte correnteza e nível da água com dois metros acima do normal, a equipe de plantão realizou contato verbal com as vítimas e orientou que aguardassem o amanhecer para o resgate. Os bombeiros permaneceram na mata durante toda a madrugada, monitorando as condições de segurança e o estado das vítimas e ao amanhecer efetuaram o resgate.

Nesta segunda etapa foram utilizadas técnicas de salvamento em altura, além de resgate em águas rápidas para a garantia da segurança das vítimas, tendo em vista a complexidade e o alto risco da cena.

Todas as vítimas foram resgatadas com vida, sem ferimentos e por volta das 9h de hoje a ocorrência foi finalizada. A ocorrência também contou com apoio de bombeiros do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em São José.

É fundamental tomar os devidos cuidados ao visitar cachoeiras. No caso acima o resultado poderia ter sido completamente diferente, inclusive com risco de óbito. Antes de realizar trilhas em cachoeiras é necessário verificar a previsão do tempo, justamente por conta do fenômeno conhecido como cabeça d’água ou ainda como tromba d’água.

Caso tenha chovido no dia anterior ou no dia do passeio não o realize, porque a água pode levar um tempo até chegar ao local e as pessoas são surpreendidas, como no caso dos turistas. O fenômeno pode ocorrer mesmo que não esteja chovendo no momento.

Outro cuidado é verificar se há sinal de celular, caso seja necessário socorro e acionamento do CBMSC, pelo telefone 193. O pedido de ajuda deve ser realizado o mais cedo possível para melhor visibilidade dos bombeiros e acionamento de mais recursos – como helicóptero, por exemplo.

Confira mais dicas do CBMSC para cuidados em água doce:

– se possível procure locais com a prevenção de guarda-vidas;

– por mais que você “ache” que conheça o local, os rios, lagos, cachoeiras, estão em constante mudança, então sempre comporte-se como se não conhecesse;

– cuidado com buracos e fundos de lodo, você pode afundar rapidamente;

– se o rio tiver correnteza nunca entre com água acima do joelho;

– nunca mergulhe de cabeça, pois pode causar mortes ou paralisia;

– cuidado com o limo nas pedras, ele pode fazer você escorregar e cair na água;

– sempre avise parentes e amigos sobre o local que você está indo e a hora programada para retorno;

– leve um telefone carregado e verifique se a área possui sinal, para utilização em casos de emergência;

– utilize colete salva-vidas. As boias causam uma falsa sensação de segurança, podendo estourar ou virar;

– ao entrar na água a referência que se deve ter é: “água no umbigo é sinal de perigo”, pois esse é o ponto de referência do equilíbrio;

– se você for entrar na água tenha alguém observando, já que por mais que saiba nadar você pode ser acometido de um mal estar ou mal súbito, podendo tornar-se uma vítima;

– se você ingeriu bebida alcoólica ou fez uma refeição recentemente, não entre na água;

– se mesmo com todas as dicas de prevenção você tiver uma ocorrência em rio, tente manter a calma, não lute contra a correnteza, guarde suas forças para flutuar e acene por socorro imediatamente.

https://youtu.be/qoED7e01XMU